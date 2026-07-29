Ovo bajkovito selo nema nijednu cestu: Voda je jedini put, a iza svega se krije neobična priča

Giethoorn je jedno od najneobičnijih i najljepših sela u Nizozemskoj, mjesto koje na prvi pogled izgleda kao da je izašlo iz stranica slikovnice. Smješteno u provinciji Overijssel, ovo čarobno naselje poznato je po kanalima koji su zamijenili prometnice, pa se kroz njegov najstariji dio umjesto automobila prolazi čamcima.

Drveni mostovi, kuće sa slamnatim krovovima i mirna voda stvaraju prizor koji privlači posjetitelje iz cijelog svijeta. No iza njegove bajkovite slike krije se zanimljiva povijest – selo nije nastalo kao turistička atrakcija, već zahvaljujući stanovnicima koji su stoljećima kopali treset i tako oblikovali mrežu kanala. Danas Giethoorn nazivaju "nizozemskom Venecijom", a njegov jedinstveni način života pokazuje kako ljudi mogu živjeti u skladu s prirodom.

Iako u starom dijelu sela nema klasičnih cesta, Giethoorn nije napušteno mjesto, već živa zajednica u kojoj ljudi i dalje rade, odgajaju djecu i svakodnevne obaveze obavljaju na vodi. Upravo ta kombinacija tradicije, tišine i neobičnog načina života čini ga jednim od najposebnijih mjesta na svijetu.