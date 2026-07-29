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FASCINANTNO MJESTO /

Ovo bajkovito selo nema nijednu cestu: Voda je jedini put, a iza svega se krije neobična priča

Ovo bajkovito selo nema nijednu cestu: Voda je jedini put, a iza svega se krije neobična priča
Foto: Shutterstock
Zamislite mjesto gdje umjesto buke prometa čujete samo pljuskanje vode i glasanje pataka, gdje poštar pisma raznosi čamcem, a djeca u školu putuju vodenim putovima. Takvo mjesto postoji. U srcu nizozemske provincije Overijssel, skriveno unutar labirinta kanala, nalazi se Giethoorn, selo koje je steklo svjetsku slavu kao idilični kutak bez cesta. Prozvan "nizozemskom Venecijom", ovaj pitoreskni biser na prvi pogled izgleda kao oživljena slika iz neke slikovnice. Ipak, iza fasade savršeno uređenih vrtova i kuća sa slamnatim krovovima krije se složena priča o slučajnom nastanku, mitovima i svakodnevnoj borbi za očuvanje mira u sudaru s modernim svijetom.
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Giethoorn je jedno od najneobičnijih i najljepših sela u Nizozemskoj, mjesto koje na prvi pogled izgleda kao da je izašlo iz stranica slikovnice. Smješteno u provinciji Overijssel, ovo čarobno naselje poznato je po kanalima koji su zamijenili prometnice, pa se kroz njegov najstariji dio umjesto automobila prolazi čamcima.

Drveni mostovi, kuće sa slamnatim krovovima i mirna voda stvaraju prizor koji privlači posjetitelje iz cijelog svijeta. No iza njegove bajkovite slike krije se zanimljiva povijest – selo nije nastalo kao turistička atrakcija, već zahvaljujući stanovnicima koji su stoljećima kopali treset i tako oblikovali mrežu kanala. Danas Giethoorn nazivaju "nizozemskom Venecijom", a njegov jedinstveni način života pokazuje kako ljudi mogu živjeti u skladu s prirodom.

Iako u starom dijelu sela nema klasičnih cesta, Giethoorn nije napušteno mjesto, već živa zajednica u kojoj ljudi i dalje rade, odgajaju djecu i svakodnevne obaveze obavljaju na vodi. Upravo ta kombinacija tradicije, tišine i neobičnog načina života čini ga jednim od najposebnijih mjesta na svijetu.

29.7.2026.
18:28
Webcafe.hr
Shutterstock
SeloVodaPričaMjesto
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