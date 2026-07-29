'Monstrum' stiže u Europu! Ovaj SUV ima skoro 900 KS i luksuz kakav se rijetko viđa

Zeekr je službeno predstavio svoj novi adut za europsko tržište – luksuzni SUV 9X. Riječ je o najsnažnijem i tehnološki najnaprednijem modelu marke dosad, koji kombinira gotovo 900 konjskih snaga, superhibridni pogon i opremu kakva se dosad uglavnom viđala u najskupljim premium modelima.

Dizajniran u Göteborgu, novi Zeekr 9X predstavlja prvi ulazak kineskog proizvođača u segment velikih luksuznih SUV-ova. Cilj je jasan – ponuditi alternativu etabliranim europskim premium markama, ali uz naglasak na tehnologiju, digitalizaciju i vrhunsku udobnost.

>>> U galeriji pogledajte sve detalje koje donosi Zeekr 9X <<<

Kabina kao privatni salon

Unutrašnjost je osmišljena kako bi putnicima pružila osjećaj putovanja u privatnom avionu ili luksuznom salonu. Električno podesiva sjedala nude masažu, grijanje i ventilaciju, a jednim pritiskom tipke mogu se aktivirati oslonci za noge i zavjese za privatnost.

Poseban dojam ostavlja 17-inčni 3K OLED zaslon koji se spušta sa stropa i pretvara kabinu u mobilno kino. Za vrhunski zvuk zadužen je Naim audio sustav s čak 32 zvučnika, dvostrukim subwooferima i tehnologijom prostornog 4D zvuka.

Putnici straga imaju i vlastiti upravljački zaslon kojim mogu podešavati klimatizaciju, rasvjetu i multimedijske sadržaje, dok je između sjedala smješten pametni hladnjak koji može hladiti ili grijati sadržaj u rasponu od -6 do +50 Celzijevih stupnjeva.

>>> U galeriji pogledajte sve detalje koje donosi Zeekr 9X <<<

Gotovo 900 KS i ubrzanje do stotke za 4,1 sekundu

Ispod karoserije krije se superhibridni pogonski sustav nove generacije ukupne snage 897 KS. Zahvaljujući 900-voltnoj arhitekturi i dvostrukom pogonskom sustavu, Zeekr 9X od 0 do 100 km/h ubrzava za svega 4,1 sekundu, dok najveća brzina iznosi 240 km/h.

Pogon kombinira električni sustav s 2,0-litrenim turbobenzinskim motorom koji služi kao generator za produljenje dosega. Time se dobiva osjećaj vožnje električnog automobila, ali bez uobičajenih ograničenja na dugim putovanjima.

Baterija podržava ultrabrzo DC punjenje pa se od 10 do 80 posto može napuniti za samo 9,5 minuta. Ukupan deklarirani domet iznosi do 737 kilometara.

>>> U galeriji pogledajte sve detalje koje donosi Zeekr 9X <<<

Napredni sustavi pomoći vozaču

Zeekr 9X opremljen je najnovijom generacijom sustava pomoći vozaču, uključujući LiDAR senzore, pomoć pri vožnji autocestom i daljinsko parkiranje.

Vozača dočekuje 47-inčni head-up zaslon koji projicira navigaciju, brzinu i informacije o prometu izravno na vjetrobransko staklo, dok se većina funkcija kontrolira preko središnjeg 16-inčnog OLED zaslona visoke rezolucije. Za najčešće korištene funkcije ipak su zadržane fizičke tipke.

>>> U galeriji pogledajte sve detalje koje donosi Zeekr 9X <<<

Vrhunski materijali i pažnja prema detaljima

U unutrašnjosti dominiraju napa koža, ručno obrađeni drveni umetci i kristalni rotacijski regulator na središnjoj konzoli. Iz Zeekra ističu da se pojedini drveni elementi ručno poliraju i do 20 sati prije ugradnje, čime žele naglasiti razinu završne obrade.

Prtljažnik u osnovnoj konfiguraciji nudi 677 litara prostora, a preklapanjem sjedala volumen raste na 2.148 litara. Vozilo može vući prikolicu mase do dvije tone.

>>> U galeriji pogledajte sve detalje koje donosi Zeekr 9X <<<

Novi izazivač premium segmenta

Zeekr 9X peti je model koji je marka lansirala u Europi u samo tri godine. Njime kineski proizvođač jasno pokazuje da više ne želi konkurirati isključivo cijenom, već luksuzom, tehnologijom i performansama.

Hoće li to biti dovoljno da privuče kupce koji danas biraju Mercedes, BMW, Audi ili Range Rover, pokazat će tržište. No jedno je sigurno – konkurencija u segmentu luksuznih SUV-ova upravo je postala još zanimljivija.

>>> U galeriji pogledajte sve detalje koje donosi Zeekr 9X <<<