Osam godina bez Olivera: Jednostavan, svoj i neponovljiv, ostavio je trag koji i danas živi

Osam godina prošlo je od smrti Olivera Dragojevića, glazbene legende čiji su glas i bezvremenske pjesme obilježili živote brojnih generacija. Morski vuk, kako su ga odmilja zvali, ostao je simbol Dalmacije, mora, jednostavnosti i emocije, a uspomena na njega i ove će se godine čuvati u njegovoj Veloj Luci. Od 26. do 31. srpnja ondje će se održava manifestacija „Trag u beskraju“, tijekom koje se prijatelji, kolege, obitelj i tisuće obožavatelja koncertima i drugim događanjima prisjećaju njegova bogatog glazbenog nasljeđa.

Iza velike karijere stajala je i njegova najveća ljubav, supruga Vesna, s kojom je proveo 45 godina. Upoznali su se 1973. u Dubrovniku, a vjenčali već idućeg proljeća. Kada mu je 2017. dijagnosticiran karcinom pluća, uz njega je ostala do posljednjih dana. Preminuo je 29. srpnja 2018. godine u četiri sata ujutro, ostavivši iza sebe obitelj, pjesme i trag koji ni godina poslije ne blijedi.