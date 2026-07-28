Gospa pod bijelom plahtom, vjernici i dalje pristižu: Ovako čiste oskvrnuti kip u Međugorju

Članovi zajednice Cenacolo započeli su s čišćenjem i sanacijom oskvrnutih kipova na Brdu ukazanja u Međugorju, koji su išarani crnim sprejem i ispisani sramotnim natpisima.

Iako vjernici i dalje pristižu u jedno od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih središta, prostor oko oskvrnutog Gospina kipa je ograđen te je na njega postavljena bijela zavjesa.

Cenacolo je zajednica koja je povezana sa životom župe i hodočasnicima, a njezini članovi su ranije sudjelovali i u uređenju prostora oko kipa te pomagali osobama koje se nisu mogle samostalno uspeti na Brdo ukazanja, prenosi Bljesak info.

Išarana dva kipa Gospe

Međugorje i vjerska zajednica u šoku su zbog prizora koji su jutros ondje osvanuli. Nepoznati počinitelj je u noći oskvrnuo Gospin kip na Podbrdu i zapalio vanjski oltar crkve s. Jakova u Međugorju.

Na mjestu Podbrdu, gdje šestero vidjelaca tvrdi da im se od 1981. godine ukazuje Gospa, crnom bojom preliveno je lice i ruke Gospina kipa. Na postolju je osvanuo natpis "Đavo u suknji" te poruka da su vidjelice lagale. Na meti vandala našao se još jedan simbol Međugorja. Išaran je tako i Plavi križ te je kod njega osvanuo natpis "ZLO". A pored njega je i još jedan oskvrnuti kip Gospe.

Policija traga za počiniteljem i utvrđuje sve okolnosti.