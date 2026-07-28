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MILJENIK ŽENA /

Sjećate li se zgodnog inspektora iz ‘Rexa’? Danas ljubi dvije žene i izgleda potpuno drukčije

Sjećate li se zgodnog inspektora iz ‘Rexa’? Danas ljubi dvije žene i izgleda potpuno drukčije
Foto: kpa/United Archives/Profimedia
Gedeon Burkhard rođen je 3. srpnja 1969. u Münchenu u umjetničkoj obitelji - majka mu je poznata njemačka glumica Elisabeth von Molo, a pradjed s majčine strane bio je slavni albansko-austrijski glumac Aleksandër Moisiu, zbog čega je odrastao okružen glumom.
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Njemački glumac Gedeon Burkhard (57) proslavio se ulogom inspektora Alexandera Brandtnera u kultnoj seriji emitiranoj na RTL-u 'Inspektor Rex', gdje je uz slavnog policijskog psa osvojio gledatelje diljem svijeta. Iako ga mnogi i danas pamte upravo po toj ulozi, njegov privatni život posljednjih godina privlači jednaku pozornost kao i glumačka karijera.

Naime, Burkhard danas živi u Berlinu u poliamornoj vezi s dvije partnerice, Ann-Britt Dittmar i Saschom Vedutom, s kojima dijeli dom. Iz prijašnje veze s bivšim modelom Filomenom Iannacone ima kćer Gioiju, a glumac otvoreno ističe da je sreću pronašao upravo u nekonvencionalnom načinu života.

28.7.2026.
7:07
Hot.hr
kpa/United Archives/Profimedia
Inspektor RexZgodni GlumciDvije žene
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