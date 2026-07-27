Smatraš da znaš purgerski govor? Otkrij u kvizu izraze koji će te natjerati da dvaput razmisliš

Zagrebački govor, sa svojim šarmantnim germanizmima i specifičnim frazama, priča je o povijesti, kulturi i duhu grada. Svakodnevno ih čujemo na ulici, no rijetko razmišljamo o podrijetlu i pravom značenju tih riječi. Od placa do špice, purgerski izrazi su dio zagrebačke svakodnevice. Poznavanje ovih fraza postalo je stvar opće kulture za svakog tko živi ili voli Zagreb. No, koliko dobro zaista razumijete govor starih Zagrepčana?