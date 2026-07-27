Kosa, nos, grudi, zubi: Ovo su sportaši i sportašice koji su uložili u estetske zahvate

Estetska kirurgija odavno nije rezervirana samo za hollywoodske zvijezde. U svijetu gdje je svaka akcija pod budnim okom kamera, a fizička sprema i izgled ključni za uspjeh i sponzorske ugovore, sve veći broj profesionalnih sportaša odlazi "pod nož".

Razlozi su raznoliki: neki popravljaju štetu nastalu teškim ozljedama na terenu, drugi traže način za poboljšanje sportskih performansi, dok treći jednostavno žele poboljšati svoj izgled i ojačati samopouzdanje koje je poljuljano pod pritiskom javnosti. Ovi zahvati postaju sve uobičajeniji, a mnoge zvijezde o njima govore otvoreno.

Bilo da se radi o nužnosti, poboljšanju performansi ili isključivo estetskim razlozima, estetski zahvati postali su dio svijeta profesionalnog sporta. Mnogi su sportaši translatirali kosu, sportašice se odlučuju na povećanje ili smanjenje grudi kao i na operaciju nosa, a dentalna korekcija je vrlo uobičajena.

U fotogaleriji pogledajte primjere 12 sportaša i sportašica koji su se podvrgnuli estetskim zahvatima iz raznih razloga.