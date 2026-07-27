Eksplodirao bijes u turističkom raju: Letjele boce i gumeni meci, ima ozlijeđenih

Čak 25 tisuća stanovnika španjolskog otoka Mallorce izašlo je na ulice glavnog gada gdje su prosvjedovali protiv masovnog turizma. Na prosvjedima je izbio sukob između prosvjednika i policije koja je navodno ispalila gumene metke, prenosi Sun.

Sedam osoba je ozlijeđeno, od čega tri teško, prenosi The Sun. Na jednoj snimci se vidi kako policija palicom udara prosvjednika, prije nego što drugi skoči na policajca i nastaje kaos.

Prosvjednici su se okupili na Plazi de España u središtu Palme de Mallorce, glavnog grada tog španjolskog mediteranskog otoka, a onda se povorka probila kroz središte grada do katedrale, gdje bi kasnije navečer trebao biti pročitan manifest.

Masovni prosvjed u vrhu ljetne sezone organizirala je inicijativa Menys Turisme, Més Vida, što u prijevodu znači "Manje turizma, više života". Datum prosvjeda namjerno je odabran kako bi se poklopio s vrhuncem ljetne sezone. Kraj srpnja i početak kolovoza smatraju se tjednima s najvećim brojem turista na tom otoku balearskog arhipelaga.

Zahtjevi prosvjednika

Ogorčeni stanovnici s transparentima su ispunili središte grada. Traže ograničenja dolazaka stranaca i bolju zaštitu lokalne infrastrukture.

Ljutiti prosvjednici su, prema pisanju stranih medija, preskakali policijske barijere. Policija je odgovorila palicama, a prosvjednici bocama koje su bacali prema policajcima.

Lokalna policija procijenila je broj prosvjednika na 25.000.

Lokalci se na popularnom otoku žale na nedostatak pristupačnog smještaja, prometni kolaps, buku i onečišćene ulice. Organizatori prosvjeda kažu da si mnogi ljudi s prosječnim prihodima jedva mogu priuštiti stan na otoku.

Mallorca je jedno od najpopularnijih odredišta europskih turista, posebno privlačan Nijemcima i Britancima. No, organizatori prosvjeda upozoravaju da priljev turista uništava svakodnevni život otočana.

Mnogi sudionici nosili su vlastite transparente. "Prebukirana Mallorca" ili "Nema više kapaciteta" bili su među istaknutim sloganima.

Glasnogovornik organizatora rekao je novinarima da žele iznijeti svoje stavove tim prije što su za godinu dana na Balerarima regionalni izbori.