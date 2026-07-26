Tko kaže da je Giuliano bio jedina zvijezda večeri? Lijepa brineta privukla je sve poglede

Ljetna fešta u Diklu još je jednom opravdala očekivanja. Giuliano & Diktatori rasplesali su i raspjevali okupljene hitovima koje je publika pjevala uglas, a odlična atmosfera potrajala je do kasno u noć. Među brojnim posjetiteljima posebno je pažnju privukla i zgodna brineta koja je plijenila poglede, dok su ostali uživali u pjesmi, plesu i druženju.

Cijelu galeriju s koncerta Giuliano & Diktatori na ljetnoj fešti u Diklu možete pogledati na eZadar.hr.