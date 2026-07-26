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UKRALA SHOW /

Tko kaže da je Giuliano bio jedina zvijezda večeri? Lijepa brineta privukla je sve poglede

Tko kaže da je Giuliano bio jedina zvijezda večeri? Lijepa brineta privukla je sve poglede
Foto: TZGZ/eZadar.hr
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Ljetna fešta u Diklu još je jednom opravdala očekivanja. Giuliano & Diktatori rasplesali su i raspjevali okupljene hitovima koje je publika pjevala uglas, a odlična atmosfera potrajala je do kasno u noć. Među brojnim posjetiteljima posebno je pažnju privukla i zgodna brineta koja je plijenila poglede, dok su ostali uživali u pjesmi, plesu i druženju.

Cijelu galeriju s koncerta Giuliano & Diktatori na ljetnoj fešti u Diklu možete pogledati na eZadar.hr.

26.7.2026.
16:13
Hot.hr
TZGZ/eZadar.hr
DikloZadarGiulianoKoncert
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