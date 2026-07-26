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SJEĆATE LI IH SE? /

Ovo su najurnebesnije izjave svih balkanskih baka: Sigurno vam još odzvanjaju u ušima

Ovo su najurnebesnije izjave svih balkanskih baka: Sigurno vam još odzvanjaju u ušima
Foto: Generirao UI/Canva
U svijetu koji se ubrzano mijenja, često zaboravljajući na svoje korijene, papa Franjo je 2021. godine uspostavio Svjetski dan baka, djedova i starijih osoba, koji se obilježava svake godine četvrte nedjelje u srpnju, ove godine, dakle, 26. srpnja. Taj datum, odabran zbog blizine blagdana svetih Joakima i Ane, Isusovih djeda i bake, nije samo prigoda za čestitanje, već duboki poziv na promišljanje o ulozi i vrijednosti starijih u našim obiteljima i društvu. Inicijativa ima za cilj borbu protiv "kulture odbacivanja" i jačanje veza koje su temelj svake zdrave zajednice, podsjećajući nas da su starije osobe čuvari sjećanja i prijenosnici vjere.
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Svjetski dan baka obilježava se 26. srpnja, a posvećen je ženama koje su svojim savjetima, brigom i ljubavlju obilježile generacije. Bake su često simbol topline doma, obiteljskih vrijednosti i bezuvjetne podrške, a mnogi će se složiti da njihova ljubav najčešće dolazi uz tanjur pun hrane i pokoju legendarnu rečenicu.

Na Balkanu gotovo da nema osobe koja nije čula dobro poznate bakine izjave poput: "Jesi li se najela?", „Uzmi još malo, nisi ni probala" ili "Obuci nešto, prehladit ćeš se".

Njihove riječi često su bile spoj brige, mudrosti i neodoljivog humora koji se prenosi s generacije na generaciju. Tko je odrastao uz balkansku baku, sigurno pamti i rečenice poput: "Evo ti, sine, da imaš za čokoladu", "Nisam ja gladna, vi jedite" ili "Samo sam malo napravila" dok je stol prepun domaćih specijaliteta. Iako su neke izjave zvučale strogo, iza njih se uvijek skrivala ljubav i želja da svojim najbližima ništa ne nedostaje.

26.7.2026.
6:48
Webcafe.hr
Generirao UI/Canva
BakaSvjetski DanBalkanSmijeh
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