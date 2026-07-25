Berlin u duginim bojama, šarena povorka poslala poruku na ulicama: 'Nećemo utihnuti'

Stotine tisuća ljudi izišle su u subotu na ulice njemačke prijestolnice kako bi sudjelovale u berlinskoj povorci ponosa 2026., lokalno poznatoj kao Christopher Street Day (CSD), u znak podrške i tolerancije i protiv sve većeg pritiska na pripadnike LGBTQ zajednice.

"Ljudi koji se karakteriziraju kao queer diljem svijeta su i dalje pod pritiskom. Poništavaju se već izborena prava a kriminal potaknut mržnjom je u porastu“, rekao je Thomas Hoffmann, član organizacijskog odbora berlinske Christopher Street Day manifestacije.

Hoffmann je rekao kako tijekom dvodnevne manifestacije, koja prema riječima organizatora spada među najveće takve vrste u svijetu, žele odaslati poruku podrške.

"Mi se nećemo smiriti niti ćemo utihnuti toliko dugo dok god svi ljudi u Njemačkoj ne budu u mogućnosti živjeti slobodno, sigurno i prema vlastitom nahođenju“, rekao je Hoffmann.

On je također sa zabrinutošću ukazao na politički sve snažniju desničarsku stranku Alternativa za Njemačku (AfD).

"Pozicije ove stranke su više nego jasne i queer zajednica je u strahu“, rekao je Hoffmann.

Prema podacima policije u Berlinu se okupilo "najmanje nekoliko stotina tisuća ljudi“.

Policija je spriječila kontakt s najavljenim prosvjedom ekstremnih desničara na kojem se, međutim, okupilo svega 15-ak osoba.

Christopher Street Day se obilježava u znak sjećanja na namire iz 1969. kada je u istoimenoj ulici u New Yorku došlo do sukoba pripadnika homoseksualne scene i policije.

Među 80-ak vozila u povorci koja se kretala središtem Berlina se našlo i vozilo grada Berlina s kojeg je pozdravljao i aktualni berlinski gradonačelnik Kai Wegner (Kršćansko-demokratska unija CDU).

"Upravo u ovim vremenima kada je društvo okupirano pojavama poput mržnje, ograničavanja i podjela, Christopher Street Day šalje jasan signal. I to je za Berlin važno“, rekao je Wegner opravdavajući sudjelovanja vozila koje financira grad Berlin.