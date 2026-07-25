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ČISTA DESETKA /

Kalelarga je opet vrvjela ljepoticama, no brineta sa zavidno dugom kosom zasjenila je ostale

Kalelarga je opet vrvjela ljepoticama, no brineta sa zavidno dugom kosom zasjenila je ostale
Foto: Bojan Bogdanić
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Subotnja špica ponovno je ispunila Kalelargu brojnim Zadrankama koje su svojim osmijehom i ljetnim raspoloženjem privlačile poglede prolaznika. Među njima nije nedostajalo atraktivnih brineta i plavuša, a ugodna atmosfera još je jednom pokazala zašto je zadarska špica jedna od najpoznatijih u Hrvatskoj.

Posebnu pažnju privukla je brineta sa zavidno dugom kosom i zlatnim topom, čije se izdanje istaknulo među brojnim šetačicama.

Tko je sve prošetao Kalelargom i obilježio još jednu ljetnu subotu, pogledajte u galeriji na eZadar.hr.

25.7.2026.
16:35
Hot.hr
Bojan Bogdanić
ZadarZadarska špicaLjepoticeBrinetaSubotnja špicašpica
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