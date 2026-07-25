F1 fanovi povećavali svaku fotografiju Alexandre Leclerc, a najluđi već imaju teorije zavjere

Uoči Velike nagrade Mađarske, svu pažnju u paddocku ukrao je Ferrarijev vozač Charles Leclerc, no ovoga puta ne zbog svojih vozačkih vještina. On i njegova supruga, Alexandra Saint Mleux, omiljeni par F1 svijeta, prošetali su stazom Hungaroring u društvu svog psa Lea, a jedan detalj potaknuo je lavinu nagađanja koja se ne stišava

Alexandra, povjesničarka umjetnosti i modna influencerica poznata po svom sofisticiranom stilu, za ovu je prigodu odabrala lepršavu, svijetloplavu maksi haljinu marke Emilio Pucci, ukrašenu decentnim paisley uzorkom. Upravo je opušteni kroj haljine, sa slojem tkanine koji je ležerno padao preko ramena, postao glavna tema rasprava. Iako je pružao prozračan i elegantan ljetni izgled, mnogi su obožavatelji u širokoj silueti prepoznali namjeru prikrivanja trudničkog trbuščića, koji se, prema njihovim tvrdnjama, ipak suptilno nazirao. Svoj je izgled zaokružila crnim ovalnim sunčanim naočalama, bijelim sandalama i Hermès Mini Kelly Picnic torbicom. Opuštena, valovita kosa dodatno je naglasila ležernu estetiku, no oči javnosti bile su usmjerene isključivo na njezin struk, tražeći potvrdu sretnih vijesti.

Nije trebalo dugo da fotografije iz Mađarske preplave internet. Platforma X, nekadašnji Twitter, eksplodirala je od uzbuđenih komentara obožavatelja uvjerenih da par tiho iščekuje svoje prvo dijete. "TRUDNA JE AAAAA", napisao je jedan oduševljeni korisnik. Drugi su se našalili komentarima poput: "Je li to mali Charles Leclerc na putu?" Reakcije su stizale iz minute u minutu, a fanovi su dijelili uvećane fotografije i analizirali svaki kut pod kojim je Alexandra snimljena. "Ljudi! Charles će postati tata," pisali su drugi. Intenzitet reakcija odražava golemu popularnost para i strast F1 navijača koji prate svaki njihov korak. "Vi ste ju toliko pritiskali s ovom trudnoćom da ga natjerate da objavi... Apsolutno sam oduševljen jer će ona i Charles biti izvanredni roditelji", stoji u jednom od komentara.

Ovo nije prvi put da se šuška o mogućoj trudnoći. Glasine su se pojavile i proteklih mjeseci, dodatno potaknute fotografijama s ljetovanja na jahti, no dolazak u Mađarsku dao im je dosad najčvršći temelj. Unatoč ogromnom interesu javnosti i medija, par Leclerc ostaje nijem. Nije bilo službene potvrde, ali ni demantija, što ostavlja prostor za daljnja nagađanja. Charles i Alexandra, koji su se vjenčali na intimnoj ceremoniji u Monaku u veljači ove godine, poznati su po tome da svoj privatni život drže podalje od reflektora. Alexandra je postala poznato lice na trkaćim vikendima, pružajući podršku suprugu, ali par rijetko dijeli detalje iz privatnosti. Njihova suzdržanost zato samo dodatno pojačava znatiželju javnosti.

Dok se čeka bilo kakva službena objava, paddockom i društvenim mrežama i dalje kruži samo jedno pitanje. Bez obzira na ishod utrke u Mađarskoj, čini se da su obožavatelji već proglasili pobjednika u kategoriji najslađe vijesti sezone, makar ona za sada postojala samo u njihovim željama. Svijet Formule 1 s nestrpljenjem očekuje hoće li se crvenom timu Ferrarija uskoro pridružiti i jedan novi, najmanji član obitelji Leclerc, a do tada, svaka nova fotografija bit će pod posebnim povećalom.