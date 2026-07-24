Od sportske staze do krune: Prelijepa atletičarka Dalia (17) ide po titulu Miss Hrvatske

Dalia Friščić, 17-godišnja atletičarka iz Donjeg Vidovca, osigurala je titulu Miss Međimurske županije i time izborila svoje mjesto na natjecanju za Miss Hrvatske. Iako trenutno pohađa sportsku gimnaziju u Beču te nosi naslov austrijske državne prvakinje u troskoku, Dalia je neraskidivo vezana uz svoj rodni kraj te svaki slobodan vikend provodi u Međimurju s obitelji.

Pobjeda na županijskom izboru u Štrigovi bila je iznenađenje i za nju i za njezinu obitelj, budući da joj je to bio prvi nastup na modnoj sceni. Unatoč gustom rasporedu i treningu šest dana tjedno, Dalia se intenzivno priprema za nacionalno finale gdje kandidatkinje prolaze kroz šest natjecateljskih kategorija. Spajajući vrhunsku sportsku disciplinu, prirodnost i ljubav prema modi, ova mlada Međimurka sanja o velikoj karijeri u svijetu sportskog modelinga i suradnji sa svjetskim brendovima.