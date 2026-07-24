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Posljednji pozdrav legendarnom Mazalu: Brojne zvijezde oprostile se od Damira Šabana

Posljednji pozdrav legendarnom Mazalu: Brojne zvijezde oprostile se od Damira Šabana
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Urša Raukar-Gamulin
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Na Krematoriju na zagrebačkom Mirogoju održan je posljednji ispraćaj glumca Damira Šabana, kojeg će publika zauvijek pamtiti po ulozi Mazala Vrageca u kultnoj televizijskoj seriji "Smogovci". Od omiljenog glumca oprostili su se obitelj, prijatelji i brojne kolege iz svijeta kazališta i filma, među kojima su bili Rade Šerbedžija, Božidar Košćak, Davorin Bogović i mnogi drugi.

Posljednji ispraćaj protekao je u emotivnoj atmosferi, uz brojne zagrljaje, suze i riječi oproštaja.

Podsjetimo, Damir Šaban preminuo je 21. srpnja u 69. godini života nakon što mu je pozlilo na ulici u zagrebačkoj Trešnjevci. 

24.7.2026.
14:00
Hot.hr
Marko Seper/PIXSELL
Posljednji IspraćajSprovodSmogovciRade šerbedžijaDavorin BogovićDamir Šaban
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