Moby pulsku Arenu doveo do ludila: Pogledajte prizore za pamćenje

Jedan od najutjecajnijih svjetskih glazbenika elektroničke scene Moby održao je u četvrtak navečer u rasprodanoj pulskoj Areni svoj prvi samostalni koncert u Hrvatskoj te je time pulski amfiteatar bio domaćin jednom od najiščekivanijih glazbenih događaja ovog ljeta.

Američki glazbenik Moby na glazbenoj sceni je tri desetljeća, žanrovski raznolik utjecao je na brojne generacije slušatelja, a ovo mu je bio prvi samostalni koncert u Hrvatskoj u sklopu svjetske turneje.

S više od dvadeset milijuna prodanih albuma jedan je od pionira elektroničke scene, a publika je u Areni uživala u novim aranžmanima pjesama s njegova kultnog albuma "Play", brojnim hitovima te novim pjesmama. Posjetitelje je tako dočekao presjek njegove bogate karijere, uz izvedbe hitova poput Porcelain, Natural Blues, Why Does My Heart Feel So Bad?, Lift Me Up i brojnih drugih pjesama koje su obilježile elektroničku glazbenu scenu posljednjih tridesetak godina.

Inače, Moby, pravim imenom Richard Melville Hall, rođen je 11. rujna 1965. godine u New Yorku, a glazbenu je karijeru započeo krajem osamdesetih i početkom devedesetih na njujorškoj elektroničkoj sceni. Tijekom više od tri desetljeća karijere postao je jedan od najpoznatijih autora elektroničke glazbe, a svjetsku popularnost donio mu je album Play iz 1999. godine, s kojeg dolaze neki od njegovih najvećih hitova. Osim glazbom, Moby je poznat i po dugogodišnjem aktivizmu - posebno se zalaže za prava životinja, veganstvo i zaštitu okoliša, teme kojima se bavi i kroz javne nastupe i vlastite projekte.