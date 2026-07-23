Sjajna koreografija i užareno grotlo Poljuda: Pogledajte kako je izgledala ta divna splitska noć

U prvom susretu 2. pretkola Europske lige Hajduk je na Poljudu pred 27.752 gledatelja pobijedio ciparski Pafos sa 2-0 načinivši veliki korak prema plasmanu u iduću rundu natjecanja.

Nakon što su uspješno preskočili Žilinu, "Bijele" su kuglice u ždrijebu spojile s Pafosom.

Hajduk je protiv slovačkog sastava slavio na Poljudu 2-0, a potom izgubio vani 1-2, što je bilo dovoljno za prolaz. Hajduk je sa 2-0 dobio i ciparskog predstavnika koji je prošle sezone igrao u Ligi prvaka.

Domaćin je poveo u 56. minuti sjajnim golom Michelea Šege iz slobodnog udarca. Osam minuta kasnije Dario Melnjak je povisio prednost Splićana.

Uzvrat je za tjedan dana na Cipru, a pobjednik će u idućoj rundi igrati protiv RB Salzburga. Gubitnik nastavlja u kvalifikacijama Konferencijske lige, protiv boljeg iz susreta Dinamo Tbilisija i Žalgirisa.

Trener Gonzalo Garcia vratio je u momčad Daria Marešića i Dalissona, dok je ostatak momčadi ostao isti kao prilikom gostovanja u Slovačkoj. Marko Livaja je ponovo krenuo na klupi.

Kako su krenuli iz drugog pretkola, ovo je Cipranima prvi službeni susret u novoj sezoni. Na pripremama su igrali četiri puta, pobijedili su poljsku Cracoviju, remizirali s češkim Jablonecom te upisali poraze od poljske Jagiellonije i slovačkog Slovana.

Netom prije početka utakmice Torcida je razvila spektakularnu koreografiju te uz nju zapjevali i staru pjesmu 'Na gol! Na gol!'.

U prvom dijelu susreta navijači Bijelih istaknuli su i poruku na kojoj je pisalo: 'Kroz borbe i udarce, od ideje do dijela. 15 godina vodilja je jedna. Imati poštenog Hajduka u rukama puka!' Iznad poruke vijorila se zastava Našeg Hajduka.