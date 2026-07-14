Idila zbog koje je završio u lisicama: Pogledajte kako izgleda kamp Darija Šimića u Tisnom

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Dario Šimić, jutros je uhićen u Zagrebu u akciji USKOK-a i policije i u lisicama priveden na ispitivanje u USKOK.

Uz njega su uhićeni bivša županijska službenica Neda Livljanić te poduzetnik iz Vodica Marin Mikšić, za kojeg se sumnja da je bio posrednik. Uz sumnju kako je Šimić preko Ljivanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Ljivanić je inače ranije bila privedena zbog slične optužbe.

Međutim, nekoliko sati nakon uhićenja objavljeno je kako USKOK neće tražiti istražni zatvor za Darija Šimića. To znači da izlazi na slobodu, nakon što je jutros uhićen i u lisicama doveden na ispitivanje. Šimić je u ovom slučaju drugookrivljeni.

USKOK je, naime, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, SSKOK-a Split, donio rješenje o provođenju istrage protiv troje hrvatskih državljana (1962., 1975., 1971.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti. No, USKOK sucu istrage nije predložio određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika jer za to nije bilo osnove.

Osnovano se sumnja da je II. okr., u razdoblju od rujna 2020. do 23. rujna 2021. u Šibeniku i Tisnom, osobno i posredstvom III. okr., zatražio od I. okr. – voditeljice Odsjeka za obrtništvo i turizam Upravnog odjela za gospodarstvo Šibensko-kninske županije, a od 8. rujna 2021. voditeljice Odsjeka za obrtništvo i turizam Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove navedene županije, zadužene i za izdavanje rješenja kojim se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, da mu protivno uvjetima propisanima Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti izda rješenje kojim mu se odobrava pružanje navedenih usluga u domaćinstvu, a radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti, na što je I. okr. pristala.

Tako je III. okr. na traženje II. okr., stupio u kontakt s I. okr. i potom dogovorio sastanak I. i II. okrivljenika. Nakon toga je II. okr., sukladno dogovoru s I. okr., putem III. okr. podnio zahtjev za izdavanje rješenja kojim mu se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, iako su svi znali da se katastarske čestice u odnosu na koje II. okr. ima namjeru ishoditi navedeno rješenje nalaze izvan granica građevinskog područja i da se na njima ne može graditi kamp te da se na njima ne nalazi uređeni kamp koji ispunjava minimalne uvjete i uvjete za kategoriju.

Potom je I. okr. 21. rujna 2021. sačinila zapisnik o očevidu u kojem je neistinito navela da je sa suradnicom iz Odsjeka provela očevid u objektu II. okr., nakon čega je donijela rješenje kojim se II. okr. odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i utvrđuje da objekt ispunjava propisane minimalne uvjete i uvjete za kategoriju koja se označava s dvije zvjezdice. Nakon toga je III. okr. to rješenje preuzeo od I. okr. te ga predao II. okrivljeniku.