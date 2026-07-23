Sjećate li bivše misice Ivane? Prije 16 godina izgledala je kao zvijezda Baywatcha

Bivša Miss Hrvatske Ivana Vasilj 2010. godine uživala je u društvu prijateljica na bazenima hotela Olympia u Vodicama. Atraktivna plavuša osvježenje od ljetnih vrućina potražila je u bazenu, a u oskudnom bikiniju pokazala je vitku liniju i obline kojima je privlačila baš sve poglede.

Ivana je krunu Miss Hrvatske osvojila 2009. godine, kada je kao 21-godišnjakinja iz Kölna stigla na izbor s lentom Miss dijaspore. Osim glavne titule, osvojila je i onu Miss simpatičnosti, a iste je godine predstavljala Hrvatsku na izboru za Miss svijeta u Johannesburgu. Javnost ju je pamtila po plavoj kosi, vedrom karakteru i simpatičnom naglasku.