One su dominirale Kalelargom: Pogledajte fotografije 25 dama za kojima se okretao cijeli Zadar

Zadarska Kalelarga posljednjih je tjedana bila prava modna pozornica na otvorenom, a brojne dame svojim su ljetnim kombinacijama, elegancijom i atraktivnim izdanjima privlačile poglede prolaznika. Od lepršavih haljina i efektnih modnih dodataka do opuštenih dnevnih kombinacija, ovih je 25 dama pokazalo kako se ljeto nosi sa stilom. Donosimo galeriju najzapaženijih izdanja koja su obilježila zadarsku špicu posljednja dva mjeseca.

Dame sa zadarske špice snimio je Bojan Bogdanić za eZadar.net.hr