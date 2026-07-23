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Kad si gladan, nisi svoj: Ovakva luda mjesta za ručak mogu smisliti samo Balkanci

Kad si gladan, nisi svoj: Ovakva luda mjesta za ručak mogu smisliti samo Balkanci
Foto: Instagram
Balkanci očito imaju jedno nepisano pravilo – ako se negdje može postaviti stol, ondje se može i ručati. Tko kaže da je blagovaonica jedino mjesto za obrok? Ručak usred ulice, stol u plićaku, roštilj na balkonu ili gozba na mjestima koja nikome drugome ne bi pala na pamet – sve je to sasvim normalan prizor. Kreativnosti ne nedostaje, a upravo zato internet je prepun fotografija koje dokazuju da za dobar zalogaj nije važna lokacija, nego društvo i apetit.
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Kažu da glad ne bira, a čini se da ni Balkanci ne biraju mjesto za ručak. Kada je vrijeme za dobar zalogaj, pravila kao da prestaju vrijediti. Stol se može postaviti gotovo bilo gdje - na ulici, usred rijeke, na balkonu, uz cestu ili na mjestima na kojima biste najmanje očekivali obiteljski ručak. Bitno je samo da je društvo dobro i da hrane ima dovoljno.

Takvi prizori redovito nasmijavaju korisnike društvenih mreža jer pokazuju koliko su ljudi s ovih prostora domišljati kada je riječ o uživanju u hrani.

Ono što bi nekome bilo potpuno nezamislivo, na Balkanu je sasvim normalna scena. Upravo ta spontanost i smisao za humor čine ovakve fotografije toliko zabavnima.

Izdvojili smo najluđe prizore ručanja na neobičnim mjestima koji dokazuju da Balkanci uvijek pronađu način kako spojiti dobru hranu, odlično društvo i nezaboravnu atmosferu.

23.7.2026.
13:44
Webcafe.hr
Instagram
BalkanRučakHrana
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