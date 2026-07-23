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VATRENA LEIDY /

Zbog njezinih fotografija internet gori: Pogledajte zašto je zovu najseksepilnijom Kolumbijkom

Zbog njezinih fotografija internet gori: Pogledajte zašto je zovu najseksepilnijom Kolumbijkom
Foto: Brian Prahl/SplashNews.com/Splash/Profimedia
Leidy Mazo jedna je od najpoznatijih kolumbijskih manekenki koja je tijekom karijere izgradila uspješno ime u svijetu mode, a mnogi je pamte i po kratkom pojavljivanju u holivudskom spektaklu 'Transformers: Dark of the Moon' iz 2011. godine. Osim što se okušala u glumi, Leidy je godinama zaštitno lice brojnih modnih i beauty kampanja te je posebno uspješna kao model kupaćih kostima.
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Kolumbijska manekenka Leidy Mazo (39) godinama plijeni pozornost svojim atraktivnim izgledom i besprijekornom figurom. Ljepotica koja se pojavila i u holivudskom hitu 'Transformers: Dark of the Moon' danas je uspješna manekenka i influencerica, a njezine fotografije u kupaćim kostimima i izazovnim modnim kombinacijama redovito izazivaju lavinu reakcija na društvenim mrežama. U galeriji pogledajte zašto mnogi smatraju da je jedna od najseksepilnijih Kolumbijki.

23.7.2026.
6:02
Hot.hr
FAMEFLYNET PICTURES/Backgrid USA/Profimedia
KolumbijkaManekenkaGlumica
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