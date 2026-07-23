Zbog njezinih fotografija internet gori: Pogledajte zašto je zovu najseksepilnijom Kolumbijkom

Kolumbijska manekenka Leidy Mazo (39) godinama plijeni pozornost svojim atraktivnim izgledom i besprijekornom figurom. Ljepotica koja se pojavila i u holivudskom hitu 'Transformers: Dark of the Moon' danas je uspješna manekenka i influencerica, a njezine fotografije u kupaćim kostimima i izazovnim modnim kombinacijama redovito izazivaju lavinu reakcija na društvenim mrežama. U galeriji pogledajte zašto mnogi smatraju da je jedna od najseksepilnijih Kolumbijki.