Igrači kojima je najviše porasla vrijednost nakon SP-a: Među odabranima i jedan Vatreni

Najveće Svjetsko prvenstvo u povijesti sa 104 utakmice završilo je, a Španjolska je okrunjena svjetskim prvakom na stadionu MetLife u East Rutherfordu, New Jersey. Sa svih 104 odigranih utakmica, Transfermarkt je napravio pregled turnira i ažurirao tržišne vrijednosti 99 igrača koji su se istaknuli na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi.

Kao što je tradicija nakon ažuriranja turnira, nije bilo snižavanja ocjena; umjesto toga, igrači su nagrađeni za svoje nastupe na turniru, ali i za napredak na tržištu transfera.

Nema sumnje da su Haaland i Norveška bili jedna od najpozitivnijih priča na Svjetskom prvenstvu ovog ljeta. Haaland je nosio svoju naciju iz kola u kolo i tek su u četvrtfinalu eliminirani od Engleske (2-1). Haaland je uspio postići sedam golova i jednu asistenciju u pet utakmica, čime je njegov ukupan broj postignutih golova za Norvešku dosegao nevjerojatnih 62 gola u 52 utakmice. To je 1,13 golova po utakmici za 25-godišnjeg napadača Manchester Cityja. Iako je već prije turnira bio zvijezda, njegova svjetska popularnost dosegla je novu razinu, s preko 28 milijuna pratitelja na društvenim mrežama.

Drugi igrač s tolikom vrijednošću je Yamal. Iako nije uspio ostvariti izvanredan turnir, postigavši ​​samo jedan gol i jednu asistenciju u osam utakmica, ukupni paket i činjenica da je sada osvojio Svjetsko i Europsko prvenstvo s 19 godina znače da se njegova tržišna vrijednost morala prilagoditi prema gore.

"Potvrdio je svoj status najvećeg svjetskog talenta. Već je imao više uspjeha i iskustva od Lionela Messija u istim godinama", rekao je koordinator tržišne vrijednosti Transfermarkta Tobias Kröger.

Doista, nastupi na Svjetskom prvenstvu nisu umanjili njegove šanse za osvajanje Zlatne lopte, a tržišta klađenja sada favoriziraju mladog španjolskog napadača da osvoji trofej ove jeseni.

To stavlja Haalanda i Yamala ispred Kyliana Mbappéa. Mbappé je, međutim, bio još jedan igrač čija je tržišna vrijednost porasla. Francuz je postigao 10 golova i 2 asistencije te se tijekom cijelog turnira vodio u intrigantnoj bitci s Messijem za Zlatnu kopačku, koju će na kraju i osvojiti. Mbappé sada drži rekord za najviše postignutih golova na Svjetskom prvenstvu, nadmašivši Messija, koji je preoteo rekord od Miroslava Klosea. Mbappé je još uvijek dovoljno mlad da poveća vodstvo na vrhu liste strijelaca svih vremena, postavljajući rekord koji možda nikada neće biti srušen. Zapravo, postojali su argumenti da bi Mbappé trebao postati najvrjedniji igrač svijeta nakon turnira. Ali francuska izvedba protiv Španjolske poremetila je neke planove...

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