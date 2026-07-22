Pogledi su bili uprti u nju: Djevojka u kratkim hlačama izazvala pažnju na splitskoj Rivi

Splitska Riva, povijesna gradska jezgra i obližnje plaže tijekom cijelog dana ispunjene su brojnim domaćim i stranim turistima koji uživaju u ljetnim temperaturama, kupanju i bogatoj turističkoj ponudi. Kafići i restorani puni su posjetitelja, a šetnice vrve ljudima koji istražuju znamenitosti grada ili se opuštaju uz more.

Dolazak velikog broja gostiju donosi živahnu atmosferu i potvrđuje da je Split i ove godine jedna od najpoželjnijih ljetnih destinacija na Jadranu. Osim u suncu i moru, turisti uživaju i u kulturnim znamenitostima, gastronomskoj ponudi te brojnim događanjima koja se tijekom ljeta održavaju na otvorenom.

Kako izgleda svakodnevni prizor sa splitske Rive - pogledajte u našoj galeriji.