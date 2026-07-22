FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TKO SE POJAVIO? /

Silikoni, tetovaže i ultra kratke haljine: Srpske starlete tulumarile na završnom partyju Zadruge

Silikoni, tetovaže i ultra kratke haljine: Srpske starlete tulumarile na završnom partyju Zadruge
Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL
Maja Marinković, Marko Janjušević Janjuš, Vanja Živić, Asmin Durdzić
1 /24
VOYO logo

Kontroverzni srpski reality show Elita, koji se prethodnih godina emitirao pod nazivom Zadruga, stigao je do kraja još jedne sezone. Tijekom deset mjeseci natjecanja gledatelji su pratili brojne ljubavne zaplete, žestoke svađe, sukobe i fizičke obračune koji su obilježili show. Ovosezonsku pobjedu odnijela je iskusna reality zvijezda Stanija Dobrojević, koja je osvojila najveći broj glasova publike.

Dan nakon velikog finala u Šimanovcima, mjestu u kojem se nalazi imanje na kojem se snima Elita, održan je veliki završni party. Brojni bivši i aktualni sudionici, kao i poznata lica s domaće estrade, okupili su se kako bi proslavili kraj sezone. Tko se sve pojavio na zabavi, pogledajte u galeriji. 

22.7.2026.
9:35
Hot.hr
Antonio Ahel/AtaImages
ZadrugaRealityKontroverznoStarlete
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija