Silikoni, tetovaže i ultra kratke haljine: Srpske starlete tulumarile na završnom partyju Zadruge

Kontroverzni srpski reality show Elita, koji se prethodnih godina emitirao pod nazivom Zadruga, stigao je do kraja još jedne sezone. Tijekom deset mjeseci natjecanja gledatelji su pratili brojne ljubavne zaplete, žestoke svađe, sukobe i fizičke obračune koji su obilježili show. Ovosezonsku pobjedu odnijela je iskusna reality zvijezda Stanija Dobrojević, koja je osvojila najveći broj glasova publike.

Dan nakon velikog finala u Šimanovcima, mjestu u kojem se nalazi imanje na kojem se snima Elita, održan je veliki završni party. Brojni bivši i aktualni sudionici, kao i poznata lica s domaće estrade, okupili su se kako bi proslavili kraj sezone. Tko se sve pojavio na zabavi, pogledajte u galeriji.