Najzgodnija Hrvatica u svijetu ženskog nogometa stiže na Poljud: Znate li tko je ona?

Hajduk je predstavio veliko pojačanje za svoju žensku momčad. Nova igračica splitskog kluba postala je Ana Maria Marković, hrvatska reprezentativka i jedno od najprepoznatljivijih imena domaćeg ženskog nogometa.

Marković već godinama privlači veliku pažnju javnosti, ne samo zbog svojih nastupa na travnjaku, već i zbog ogromne popularnosti na društvenim mrežama. Na Instagramu je prati čak 2,7 milijuna ljudi, čime se ubraja među najpraćenije nogometašice svijeta.

Njezin put do svjetske prepoznatljivosti posebno se zahuktao posljednjih godina. Intervjui u brojnim stranim medijima, viralne objave i suradnje s velikim brendovima pretvorile su je u jedno od najpoznatijih lica ženskog nogometa.

Posebnu pažnju izazvala je njezina povezanost s nekim od najvećih nogometnih zvijezda. Brazilski as Neymar zapazio ju je na društvenim mrežama, a Marković je ranije otkrila da su razgovarali uglavnom o nogometu i promociji ženskog sporta.

Još veći trenutak u njezinoj karijeri izvan terena bila je suradnja s Cristianom Ronaldom. Hrvatska nogometašica sudjelovala je u reklamnoj kampanji s portugalskom zvijezdom, a tom prilikom zajedno su izveli i njegovo prepoznatljivo "Siuuu" slavlje.

Dolazak u Hajduk predstavlja novi izazov za 25-godišnju nogometašicu, koja će osim sportskog doprinosa donijeti i dodatnu pažnju ženskom nogometu u Hrvatskoj. S obzirom na njezinu popularnost i međunarodnu prepoznatljivost, njezin dolazak na Poljud već je izazvao veliki interes javnosti.