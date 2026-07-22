Sutra slavi rođendan: Bio je najpoznatiji dječak na svijetu, a utjehu je tražio u alkoholu

Daniel Radcliffe (37) obilježio je djetinjstvo milijuna ljudi diljem svijeta ulogom Harryja Pottera, koja ga je preko noći pretvorila u jednu od najvećih dječjih zvijezda svih vremena. Iako mu je slavni filmski serijal donio bogatstvo i svjetsku prepoznatljivost, glumac je kasnije priznao da se teško nosio s pritiskom koji je donijela golema popularnost te da je jedno vrijeme utjehu tražio u alkoholu. Nakon završetka filmske franšize svjesno je birao potpuno drukčije i zahtjevnije uloge kako bi dokazao da može mnogo više od uloge mladog čarobnjaka. Danas je cijenjen zbog svoje glumačke svestranosti, uspješne kazališne i filmske karijere te mirnog obiteljskog života s partnericom Erin Darke (42) i njihovim sinom.

U povodu njegova 37. rođendana prisjetili smo se najvažnijih trenutaka koji su obilježili njegov život i karijeru. U nastavku galerije pogledajte kako se Daniel Radcliffe mijenjao kroz godine.