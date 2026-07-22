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HARRY POTTER /

Sutra slavi rođendan: Bio je najpoznatiji dječak na svijetu, a utjehu je tražio u alkoholu

Sutra slavi rođendan: Bio je najpoznatiji dječak na svijetu, a utjehu je tražio u alkoholu
Foto: ?jenny Roberts-lmk-photol/iprofimediank
Daniel Radcliffe rođen je 23. srpnja 1989. u Londonu. Prvu televizijsku ulogu ostvario je s deset godina u filmu David Copperfield, a vrlo brzo privukao je pozornost filmske industrije.
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Daniel Radcliffe (37) obilježio je djetinjstvo milijuna ljudi diljem svijeta ulogom Harryja Pottera, koja ga je preko noći pretvorila u jednu od najvećih dječjih zvijezda svih vremena. Iako mu je slavni filmski serijal donio bogatstvo i svjetsku prepoznatljivost, glumac je kasnije priznao da se teško nosio s pritiskom koji je donijela golema popularnost te da je jedno vrijeme utjehu tražio u alkoholu. Nakon završetka filmske franšize svjesno je birao potpuno drukčije i zahtjevnije uloge kako bi dokazao da može mnogo više od uloge mladog čarobnjaka. Danas je cijenjen zbog svoje glumačke svestranosti, uspješne kazališne i filmske karijere te mirnog obiteljskog života s partnericom Erin Darke (42) i njihovim sinom.

U povodu njegova 37. rođendana prisjetili smo se najvažnijih trenutaka koji su obilježili njegov život i karijeru. U nastavku galerije pogledajte kako se Daniel Radcliffe mijenjao kroz godine.

22.7.2026.
7:18
Hot.hr
Profimedia
Harry PotterDaniel RadcliffePrivatni život
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