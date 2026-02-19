Daniel Radcliffe otkrio: 'Sin me nije prepoznao na DVD-u koji je stajao na stolu'

Daniel Radcliffe (36), britanski glumac najpoznatiji po ulozi Harryja Pottera, želi da njegov dvogodišnji sin vidi u njemu samo oca, a ne slavnog čarobnjaka. Glumac dvogodišnjeg sina odgaja sa svojom dugogodišnjom partnericom Erin Darke (41).

Želi biti samo tata

Radcliffe je otkrio u razgovoru za The New York Times da njegov sin još ne zna tko je Harry Potter. "Nedavno sam pitao sina tko je na DVD-u koji je stajao na stolu – nije me prepoznao. Dokle god mogu biti samo njegov tata, trudit ću se da tako ostane što dulje", rekao je glumac.

Foto: Profimedia

Očinstvo ga je promijenilo

U lipnju 2024., za E! News, Radcliffe je izjavio da je očinstvo "najbolja stvar" koja mu se dogodila. "Puno više plačem, na dobar način. To je jednostavno najbolja stvar koja mi se ikad dogodila", našalio se. Na dodjeli nagrada Tony, gdje je osvojio svoju prvu nagradu, emotivno se obratio svojoj obitelji: "Ljubavi moja Erin – ti i naš sin ste najbolje što mi se ikad dogodilo."

Iako ne bi zabranio sinu da se bavi glumom, Radcliffe priznaje da mu nije sigurno želi li da krene njegovim stopama. "Ne želim ga sputavati. Ako može raditi iza kulisa ili nešto drugo, to je zdraviji život. Ako može glumiti, a da ne postane slavan, odlično", objasnio je.

Manje posla zbog obitelji

U intervjuu za Entertainment Tonight 2023., Radcliffe je potvrdio rođenje sina i izjavio da planira uzeti pauzu od posla. "Zaista uživam provoditi vrijeme s njim i nedostajat će mi kad se vratim poslu. Vjerojatno ću raditi manje idućih nekoliko godina, ali nikad neću prestati raditi", rekao je glumac.

POGLEDAJTE VIDEO:Lucas Pinheiro Braathen ispisao povijest pa zaplesao poput pravog Brazilca