Građani na koljenima: City kiksao i gurnuo Arsenal još bliže tituli

U posljednjem subotnjem ogledu 30. kola engleske Premier lige nije bilo pobjednika, nogometaši West Hama i Manchester Cityja su osvojili po bod nakon 1-1.

Novi korak unatrag u lovu na Arsenal tako je napravio Manchester City koji sada za vodećim Arsenalom zaostaje devet bodova. Momčad Josepa Guardiole ima utakmicu manje.

Manchester City je zasluženo poveo u 31. minuti nakon sjajne reakcije Bernarda Silve. Gotovo iz mrtvog kuta portugalski nogometaš je potkopao loptu, a ona je u lobu preletjela iznad domaćeg vratara i zapetljala se u domaćoj mreži.

Kratko je Manchester City uživao u vodstvu jer je četiri minute kasnije Mavropanos nadskočio sve suparničke igrače i glavom pogodio pod gredu za 1-1.

Cijelo drugo poluvrijeme trajala je žestoka inicijativa Manchester Cityja koji je nizao, ali i propuštao prilike. Dva puta je u šansi za pogodak bio Haaland, gredu je pogodio Reijnders, u nadoknadi je Guehi imao sjajnu priliku, ali do drugog pogotka gosti nisu stigli.

Niti ovaj put za Manchester City nisu zbog ozljeda konkurirali hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić.

