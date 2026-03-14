FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BODOVI OSTALI U LONDONU /

Građani na koljenima: City kiksao i gurnuo Arsenal još bliže tituli

Građani na koljenima: City kiksao i gurnuo Arsenal još bliže tituli
×
Foto: Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia

Novi korak unatrag Cityja u borbi s Arsenalom

14.3.2026.
23:58
Hina
Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

U posljednjem subotnjem ogledu 30. kola engleske Premier lige nije bilo pobjednika, nogometaši West Hama i Manchester Cityja su osvojili po bod nakon 1-1.

Novi korak unatrag u lovu na Arsenal tako je napravio Manchester City koji sada za vodećim Arsenalom zaostaje devet bodova. Momčad Josepa Guardiole ima utakmicu manje.

Manchester City je zasluženo poveo u 31. minuti nakon sjajne reakcije Bernarda Silve. Gotovo iz mrtvog kuta portugalski nogometaš je potkopao loptu, a ona je u lobu preletjela iznad domaćeg vratara i zapetljala se u domaćoj mreži.

Kratko je Manchester City uživao u vodstvu jer je četiri minute kasnije Mavropanos nadskočio sve suparničke igrače i glavom pogodio pod gredu za 1-1.

Cijelo drugo poluvrijeme trajala je žestoka inicijativa Manchester Cityja koji je nizao, ali i propuštao prilike. Dva puta je u šansi za pogodak bio Haaland, gredu je pogodio Reijnders, u nadoknadi je Guehi imao sjajnu priliku, ali do drugog pogotka gosti nisu stigli.

Niti ovaj put za Manchester City nisu zbog ozljeda konkurirali hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike