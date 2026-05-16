[KVIZ] Samo rijetki mogu imati sve točno na pitanjima o NP Kornati: Jesi li među njima?

U svijetu prirodnih ljepota i kulturne baštine Hrvatske, kornatski arhipelag predstavlja fascinantan mozaik golog kamena, tirkiznog mora i povijesti koju su ispisali vjetar, sol i ljudska ruka. U središtu ovog "kamenog labirinta" nalaze se priče i legende koje se pamte. Iza naizgled surovih otoka kriju se priče o ilirskim gradinama, bizantskoj utvrdi i težačkom životu koji je stoljećima oblikovao krajolik.