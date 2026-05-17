U ovom su autu prevezli tijelo ubijenog Nešovića? U njemu našli tragove krvi, kiselinu i rukavice

Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) u suradnji s Višim javnim tužiteljstvom u Beogradu pronašli su vozilo u kojem je, sumnja se, prevezeno tijelo Aleksandra Nešovića koji je navodno upucan u poznatom restoranu na Senjaku. Prema neslužbenim informacijama Kurira, u vozilu su pronađeni tragovi zločina - krv, boce sa solnom kiselinom i kirurške rukavice.

Srbijanski mediji navode da je automobil pronađen u selu Putnici kod Rume, kojeg je policija jučer blokirala.

Samo šest kilometara dalje, u susjednom selu Ljukovo, pronađen je i drugi automobil u vlasništvu supruge Saše Vukovića Bosketa, kojeg sumnjiče za teško ubojstvo te za proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materijala.

Mještani Ljukova ispričali su za Telegraf da je vozilo stajalo na parkingu posljednja tri dana. Sumnjivo vozilo s vidljivim tragovima trave i blata su prijavili upravo mještani.

Potraga za tijelom

Zbog sumnje da su sudjelovali u ubojstvu Nešovića dosad je uhićeno deset osoba. Među njima su i dvojica policajaca te bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić.

Trenutačno traje velika potraga za tijelom kod Jarkovačkog jezera udaljenog svega desetak kilometara od sela Putnici. Osim jezera, policajci pregledavaju područje oko njega i češljaju visoko i nisko raslinje.

Nestanak Nešovića prijavljen je 12. svibnja. Zadnji je put viđen u poznatom restoranu na Senjaku, a od tada mu se gubi svaki trag. Tijelo još nije pronađeno, no Više javno tužiteljstvo objavilo je da ima dovoljno dokaza koji upućuju na to da je ubijen.

Tužiteljstvo sumnja da su 12. svibnja između 23 sata i ponoći u restoranu Saša Vuković Boske i Mario S. na podmukao način ubili Aleksandra Nešovića.

Rekonstrukcija zločina

Najprije je, prema tvrdnjama tužiteljstva, Nešovića nazvao načelnik beogradske policije Veselin Milić koji je bio u društvu Saše V. i Maria S. Predložio mu je da dođe u restoran da riješi nesuglasice.

Nakon dolaska pred restoran, Nešović je htio otići, ali se ipak vratio i sjeo za stol sa Sašom Vukovićem, Mario S. i Milićem.

Sumnja se da je nakon rasprave Vuković upucao s nekoliko metaka Nešovića. Pištolj je navodno ranije donijela Danka V, predala ga Mariju S., a on Sašo.

Dejan S. je osumnjičen da je Sašu V. i Marija S. poslije zločina odvezao u Šabac, a onda do jezera Dobrodol i na kraju do Stare Pazove.

Bivšem šefu beogradske policije određen je istražni zatvor. Mediji su pisali da su nakon ubojstva dvojica policajaca iz njegova osiguranja zajedno s Vukovićem iznijela tijelo iz restorana i zapalila ga pored ceste kod Šimanovaca, dok su Milić i još jedan policajac ostali u restoranu kako bi uklonili tragove i snimke nadzornih kamera.