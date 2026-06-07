Mediteran na udaru serije potresa: Oštećene kuće i zgrade, ljudi bježe u panici

Serija potresa pogodila je nakon podneva u grčki otok Eviju i uzrokovala oštećenja na zgradama, prenosi Anadolu. Epicentar je bio pet kilometara jugozapadno od regije Prokopio.

Prvi je potres magnitude 4,8 stupnja po Richteru zabilježen dvije minute prije 13 sati po lokalnog vremenu. Drugi je uslijedio dvije minute kasnije i zatresao je magnitudom od 4,3 stupnja. U 13.02 sati uslijedio je treći, i najjači magnitude 5,2 stupnja.

Grčka državna televizija RTZ izvijestila je da su potresi izazvali klizišta u regiji i oštetili brojne kuće. Na mnogima se vide pukotine, a zid jedne se potpuno urušio. Ljudi koji su živjeli u njoj uspjeli su izaći neozlijeđeni.

Nema ozlijeđenih

Profesor seizmologije na Aristotelovom sveučilištu u Solunu Kostas Papazahos pojasnio je da je sjever Evije područje s mnogo aktivnih rasjeda. "Seizmička podrhtavanja nisu razlog za zabrinutost", istaknuo je seizmolog.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka iz jednog ugostiteljskog objekta koja je zabilježila trenutak jednog potresa. U pozadini se čuju vriskovi, a jedan je muškarac istrčao iz objekta kada je krenulo podrhtavanje.

Gradonačelnik Mantudija Janis Capurintos je kazao za grčku televiziju ERT da nema ozlijeđenih, a da su klizišta nastala na cestama u regijama Plakijas i Dafnusa.

Iako nisu službeno potvrđene žrtve, stručni timovi će započeti istrage zbog velike štete na tom području.