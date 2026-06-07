Ako se razvodite, drage žene ovo bi trebale znati: 'Ovako muževi skrivaju svoju zaradu'

Podjela imovine jedan je od najtežih i najosjetljivijih dijelova razvoda. Iako zakon od supružnika zahtijeva potpunu financijsku transparentnost, imućniji partneri nerijetko pokušavaju prikriti dio svoje imovine kako bi smanjili vrijednost bračne stečevine koja ulazi u podjelu.

"Ta se 'skrivena' imovina često krije upravo ondje gdje je nitko ne očekuje – pred očima svih", ističe nagrađivana savjetnica za razvode Jennie Sutton. Kako objašnjava, pritom se često iskorištava povjerenje stečeno tijekom godina zajedničkog upravljanja financijama, piše Daily Mail.

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Fiktivni dugovi i poslovne manipulacije

Jedan od najčešćih načina umanjivanja vrijednosti bračne stečevine jest stvaranje dugova koji zapravo ne postoje. "Suprug može sklopiti fiktivni ugovor o zajmu s prijateljem, članom obitelji ili tvrtkom pod svojom kontrolom kako bi se činilo da je značajan dio bračne stečevine vezan za dug", upozorava Sutton.

Takvi se ugovori na sudu mogu osporavati jer ne postoji stvarna namjera stvaranja pravnih učinaka, no njihovo razotkrivanje često zahtijeva angažman financijskih stručnjaka.

"Ključ za uočavanje ove prijevare jest nepostojeća dokumentacija o zajmu ili činjenica da se ona odjednom pojavljuje neposredno prije ili tijekom brakorazvodne parnice", kaže Sutton.

Ako partner posjeduje tvrtku, otvara se dodatni prostor za prikrivanje stvarnog financijskog stanja. "To može uključivati odgađanje naplate potraživanja, povećavanje poslovnih troškova plaćanjem osobnih stvari preko tvrtke ili stvaranje lažnih faktura", objašnjava Sutton.

Nije rijetkost da tvrtka koja je godinama uspješno poslovala iznenada počne iskazivati gubitke upravo u vrijeme razvoda.

Digitalna skrovišta i inozemni računi

U digitalnom dobu kriptovalute su postale jedan od popularnijih načina skrivanja novca. "Anonimna priroda kripto novčanika olakšava prijenos velikih svota novca bez traga", kaže Sutton. Iako takve transakcije može biti teško pratiti, dodaje kako postoje načini da se ipak otkriju. "Forenzički računovođa može pronaći dokaze o prijenosu sredstava na kripto mjenjačnice", navodi.

Na moguće skrivanje imovine mogu upućivati iznenadni interes za tržište kriptovaluta ili pojava novih uređaja nalik USB memorijama, koji mogu služiti kao hardverski novčanici za pohranu digitalne imovine.

Drugi sofisticirani način prikrivanja novca jest njegovo premještanje u inozemstvo. Poslovna putovanja mogu poslužiti kao paravan za otvaranje tajnih bankovnih računa, kupnju nekretnina ili druga ulaganja izvan zemlje.

"Budite oprezni ako je vaš suprug tajnovit oko svojih putovanja ili ako primijetite neobične inozemne transakcije ili poštu od stranih financijskih institucija", savjetuje Sutton.

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Prijenos imovine i nestanak vrijednosti

Među klasičnim metodama skriva se i prijenos vlasništva na osobe od povjerenja. "Jedan od najčešćih trikova je prijenos imovine na pouzdanog prijatelja ili člana obitelji prije pokretanja razvoda", dodaje Sutton.

Neposredno prije pokretanja postupka, nekretnine, poslovni udjeli, luksuzni automobili ili umjetnine formalno mogu promijeniti vlasnika, iako bivši supružnik i dalje zadržava stvarnu kontrolu nad njima. "Upravo je tajming prijenosa često ključni pokazatelj da se radi o pokušaju prijevare", naglašava.

Ponekad vrijedni predmeti jednostavno nestanu. "Skupi satovi, nakit, umjetnine i drugi vrijedni predmeti mogu 'nestati' neposredno prije ili tijekom razvoda. Police osiguranja mogu biti dobar izvor informacija jer su vrijedni predmeti na njima često zasebno navedeni", ističe.

Znakovi upozorenja

Prepoznavanje sumnjivih obrazaca ponašanja može biti ključno za zaštitu vlastitih prava tijekom razvoda. "Znakovi upozorenja da vaš suprug možda skriva imovinu uključuju iznenadnu tajnovitost oko financija, velika povlačenja gotovine, životni stil koji ne odgovara njegovim prijavljenim prihodima i želju da se razvod što prije završi", tvrdi Sutton.

Ako postoji sumnja da partner skriva imovinu, stručnjaci preporučuju pravodobno traženje pravnog savjeta te angažiranje financijskih forenzičara koji mogu detaljno analizirati financijske tokove i imovinsko stanje.

Skrivanje imovine tijekom razvoda nije samo etički upitno, nego može imati i ozbiljne pravne posljedice. Sud takvo ponašanje može uzeti u obzir prilikom donošenja konačne odluke o podjeli bračne stečevine.

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