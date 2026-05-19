Previše koristite debitnu karticu? Stručnjaci za financije imaju važne savjete

U eri beskontaktnog plaćanja, korištenje debitne kartice za svakodnevne kupnje, od jutarnje kave do tjedne nabave, postalo je uobičajeno. Praktičnost debitnih kartica je neupitna jer se iznos transakcije odmah tereti s računa, eliminirajući rizik od stvaranja duga.

Ipak, financijski stručnjaci upozoravaju da prekomjerno oslanjanje na ovu metodu plaćanja nosi određene rizike te preporučuju promišljeniju upotrebu alternativnih opcija, posebice u situacijama koje mogu ugroziti sigurnost sredstava na računu, piše Real Simple.

Foto: Pexels

Rizici iza praktičnosti

Mnogi korisnici smatraju debitne kartice sigurnijima zbog izravne povezanosti s njihovim tekućim računom. Međutim, upravo ta veza predstavlja najveći sigurnosni rizik. Za razliku od kreditne kartice, gdje se u slučaju prijevare koriste sredstva banke, kod debitne kartice izravno su ugrožena osobna sredstva korisnika.

"Ljudi su često iznenađeni kada saznaju da je razina zaštite znatno veća za kreditne kartice nego za debitne", ističe Sofia Figueroa, certificirana financijska planerica.

U slučaju neovlaštene transakcije kreditnom karticom, odgovornost korisnika zakonski je ograničena na manji iznos, a često je i eliminirana ako se problem prijavi na vrijeme. S druge strane, kod neovlaštenog korištenja debitne kartice, otuđeni novac odmah nestaje s tekućeg računa. Iako banke nude mehanizme zaštite, proces povrata sredstava može potrajati, što korisnika ostavlja bez pristupa vlastitom novcu i potencijalno uzrokuje poteškoće pri plaćanju drugih računa i troškova. Brzina prijave problema ključna je za ishod, no sam proces može biti stresan i dugotrajan.

Rizici na benzinskim postajama

Benzinske postaje su jedno od mjesta gdje stručnjaci izričito savjetuju izbjegavanje korištenja debitnih kartica. Glavni razlog je opasnost od takozvanog "skimminga". Kriminalci na automate za plaćanje postavljaju gotovo neprimjetne uređaje koji kopiraju podatke s magnetske trake kartice i snimaju unos PIN-a. Nakon pribavljanja tih podataka, mogu isprazniti tekući račun vlasnika kartice. Iako rizik postoji i za kreditne kartice, posljedice su znatno manje jer prevaranti nemaju izravan pristup primarnom izvoru financija korisnika.

Drugi problem predstavlja praksa predautorizacije. Prilikom korištenja kartice na automatu prije točenja goriva, benzinska postaja često rezervira, odnosno privremeno "zamrzne" značajno veći iznos na računu od stvarne vrijednosti natočenog goriva. Primjerice, za kupnju goriva u vrijednosti od 30 eura, postaja može privremeno rezervirati i do 100 ili 150 eura. Taj iznos ostaje nedostupan nekoliko dana, sve dok se stvarna transakcija ne proknjiži. Za korisnike s ograničenim sredstvima na računu, takva blokada može dovesti do problema, poput odbijanja drugih plaćanja.

Foto: Pexels

Kreditna kartica kao sigurniji izbor

Kreditna kartica nameće se kao glavna alternativa, uz ključnu napomenu o potrebi za odgovornim korištenjem. Banke primjenjuju sofisticirane sustave za praćenje sumnjivih aktivnosti i brže reagiraju na prijevare. Uz to, mnoge kreditne kartice nude dodatne pogodnosti koje debitne nemaju, poput programa nagrađivanja, povrata novca, produljenih jamstava za kupljene proizvode ili putnog osiguranja.

Međutim, kako bi kreditna kartica bila financijski saveznik, a ne teret, nužno je pridržavati se ključnih načela. Najvažnije je na kraju obračunskog razdoblja podmiriti cjelokupni iznos računa radi izbjegavanja visokih kamata. Kreditna kartica nije dodatni prihod, već alat za plaćanje, stoga je ključno troškove uskladiti s vlastitim financijskim mogućnostima. Redovito praćenje troškova putem mjesečnih izvadaka pomaže u održavanju kontrole i pravovremenom uočavanju eventualnih nepravilnosti.

Postoje i druge opcije. Prepaid kartice, na koje se uplaćuje željeni iznos, predstavljaju učinkovit način za kontrolu troškova jer potrošnja ne može premašiti uplaćena sredstva. Za internetsku kupovinu, virtualne kartice s privremenim brojem nude dodatni sloj sigurnosti. Također, gotovina, iako se sve rjeđe koristi, ostaje najjednostavniji način za kontrolu manjih dnevnih izdataka.

POGLEDAJTE GALERIJU