'Mobitel možete napuniti u hotelskoj sobi bez punjača': Stručnjaci ukazali na ovaj trik

Osim gubitka putovnice, malo što može izazvati veću frustraciju na odmoru od spoznaje da ste kod kuće zaboravili adapter za punjenje mobitela. Iako odmor od tehnologije može biti koristan, mnogi od nas ovise o svojim telefonima za fotografiranje, pronalaženje restorana, organizaciju aktivnosti i održavanje kontakta s voljenima.

Ako ste iscrpljeni stigli u hotel i shvatili da nemate odgovarajući punjač, ne trebate paničariti. Jedna stjuardesa otkrila je jednostavno rješenje koje vam može pomoći da napunite mobitel bez odlaska na recepciju po preskupu alternativu. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovaj trik, iako koristan u nuždi, nosi i određene sigurnosne rizike.

Trik koji spašava u zadnji čas

Esther Sturrus, koja od 2019. godine radi kao stjuardesa za kompanije TUI i KLM, postala je popularna na društvenim mrežama zahvaljujući svojim korisnim savjetima za putovanja. Na TikToku je prikupila više od 221.000 pratitelja, a u jednom od svojih najpopularnijih videa podijelila je šest trikova koje redovito koristi u hotelima.

"Pokvario vam se univerzalni putni adapter?" upitala je u videu. "Iskoristite svoj USB kabel i punite mobitel preko televizora". Sturrus je dodala da je to iznimno korisno ako ste zaboravili ili izgubili zidni utikač punjača.

Među ostalim savjetima koje je podijelila su korištenje vješalice s kvačicama za potpuno zatvaranje zavjesa, prekrivanje daljinskog upravljača kapom za tuširanje radi zaštite od bakterija te stavljanje cipele u hotelski sef kako nikada ne biste zaboravili svoje dragocjenosti pri odlasku, piše Mirror.

Skrivena opasnost javnih USB priključaka

Iako se trik s televizorom čini bezazlenim, stručnjaci za kibernetičku sigurnost već godinama upozoravaju na opasnosti korištenja nepoznatih i javnih USB priključaka. Ova praksa nosi rizik od napada poznatog kao "juice jacking".

Radi se o vrsti kibernetičkog napada gdje hakeri modificiraju javne USB utore, poput onih u zračnim lukama ili hotelima, kako bi na uređaj koji se puni instalirali zlonamjerni softver ili s njega ukrali podatke. Jednom kada je uređaj zaražen, napadači mogu doći do osjetljivih informacija poput lozinki, podataka o kreditnim karticama i osobnih poruka.

Zbog toga sigurnosne agencije savjetuju izbjegavanje javnih stanica za punjenje. Zaboravljanje punjača je čest problem, a istraživanja pokazuju da će se mnogi putnici u iskušenju okrenuti alternativnim metodama punjenja unatoč rizicima.

Budućnost punjenja je jednostavnija i sigurnija

Srećom, tehnološki napredak nudi sve bolja rješenja. Europska unija donijela je uredbu kojom USB-C od kraja 2024. godine postaje standardni priključak za većinu novih elektroničkih uređaja. Dugoročno, to će uvelike pojednostaviti život putnicima jer više neće morati nositi različite punjače.

Osim toga, hotelska industrija sve više usvaja tehnologiju bežičnog punjenja, ugrađujući punjače u namještaj hotelskih soba, što gostima nudi veću udobnost i eliminira sigurnosne rizike. Trendovi pokazuju da su "pametne sobe" i usluge usmjerene na mobilne uređaje ključan dio buduće hotelske ponude.

Iako trik stjuardese može biti privremeno rješenje u hitnim situacijama, važno je biti svjestan potencijalnih opasnosti. Dugoročni trendovi i sve veća svijest o sigurnosti usmjeravaju putnike prema standardiziranim i sigurnijim načinima punjenja uređaja na putu.

