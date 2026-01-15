Ovu stvar nikada ne biste trebali koristiti u hotelskoj sobi: 'Nailazila sam na svašta'

Hotelska kupaonica može izgledati besprijekorno čisto, no jedna stručnjakinja za putovanja izdaje upozorenje o naizgled bezopasnom sadržaju koji se u njoj nalazi. Za bezbroj turista, korištenje besplatnih hotelskih toaletnih potrepština čini se kao mali luksuz koji dolazi uz sobu.

Međutim, Denise McCabe, iskusna putnica iz tvrtke Ireland Prestige Tours, kaže da dvaput razmislite prije nego što posegnete za njima.

Skrivena opasnost u bočicama za ponovno punjenje

Dozatori koji sadrže šampon, regenerator i gel za tuširanje, a koji se mogu ponovno puniti, postali su sve češći posljednjih godina, prvenstveno iz ekoloških razloga.

Iako je ekološki motiv za svaku pohvalu, Denise upozorava da istina koja se krije iza njih može biti prilično uznemirujuća. "Jednom kada je bočica otvorena i više puta napunjena, uvijek postoji upitnik. Tijekom godina čula sam i vidjela dovoljno da znam kako se u tim bočicama ne nalazi uvijek samo šampon", izjavila je za Mirror.

"Nailazila sam na dozatore koji su imali čudan miris ili teksturu, a kolege su mi pričali o pronalasku krema za depilaciju ili drugih proizvoda umiješanih unutra. Jednom kada vam takva misao uđe u glavu, ne možete je se riješiti", dodaje ona.

Kada su hotelski proizvodi sigurni za korištenje?

Ipak, dok bi mnoge od ovih posuda možda trebalo zaobilaziti, Denise priznaje da su neke potpuno sigurne za korištenje. Dozatori koji su očito napravljeni tako da se u njih ne može neovlašteno dirati, obično zidne jedinice za koje je potreban poseban ključ kojem gosti nemaju pristup, općenito su pouzdani.

Denise objašnjava da su takvi dozatori sigurniji te savjetuje: "Ako vidite da je boca sigurno zaključana i da je može otvoriti samo osoblje, tada je značajno manja vjerojatnost da je netko dirao sadržaj. U tim slučajevima sam puno manje zabrinuta jer sadržaj kontrolira osoblje hotela."

Međutim, neke bočice mogu izgledati zaključano, a da to zapravo nisu, pa ako niste sigurni, najbolje je ne riskirati.

Jednostavno rješenje za bezbrižan boravak

Za Denise, rješenje je jednostavno i pruža joj mir bez obzira na to gdje odsjeda. "Uvijek putujem s vlastitim minijaturnim toaletnim potrepštinama. Mala bočica šampona, regeneratora i gela za tuširanje zauzima vrlo malo prostora i uklanja svu neizvjesnost."

Putna pakiranja su praktičnija i nema potrebe za brigom oko nošenja velikih boca kada ste na odmoru. Ako ne možete pronaći svoje uobičajene proizvode u minijaturnom obliku, uvijek možete kupiti prazne bočice i u njih pretočiti količinu dovoljnu za nekoliko dana iz većih pakiranja.

Denise također ističe još jednu prednost: "Korištenje vlastitih proizvoda znači da ne mijenjate naglo marke ili formule, što može iritirati kožu ili vlasište. To je posebno važno ako imate osjetljivu kožu ili alergije."

Malo planiranja unaprijed može osigurati ne samo higijensku sigurnost, već i ugodniji boravak bez neugodnih iznenađenja u kupaonici.

