Šćuric uhvaćen ispred mažoretkinja, progovorio za RTL: 'Bog s vama, kakve ja veze s njima imam?'

Ispred mažoretkinja, ali od kamera se skriva. Bivši šef mažoretkinja Alen Šćuric, pod istragom za spolno uznemiravanje djevojaka, pojavio se na proslavi 150 godina Hrvatske vatrogasne zajednice.

Fotografira uzvanike, namješta ministre. Iako ga je snimatelj RTL-a Marko Pustišek snimio kako nadgleda nastup i fotografira mažoretkinje tijekom nastupa, Šćuric tvrdi da s njima više nema nikakve veze.

"Ja sam tu bio, pomogao Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, donio zastave i pomogao oko slikanja i to je jedini bio moj posao tu", kazao je Šćuric. Dodaje da ga je angažirala Hrvatska vatrogasna zajednica.

Reporterka RTL-a Tea Mihanović pitala je Šćurica smatra li da je primjereno da i dalje radi s curama, na što je rekao: "Ja ne radim s curama, nemam nikakvu funkciju i nemam veze s mažoretkinjama niti ovdje niti inače. Nisam ih nadgledao. Ja veze nemam s tim timom više, dajte uberite".

Vatrogasna zajednica demantira

Kako bismo pokušali shvatiti, pitali smo glavnog organizatora Hrvatsku vatrogasnu zajednicu, iz koje poručuju da s gospodinom Šćuricem nisu komunicirali ni dogovarali ništa.

"Mažoretkinje su se koliko ja znam same javile na mail, poslale poruke da bi htjele nam pomoći. To je sve što ja znam", pojašnjava glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Kaže da nisu tražili Šćurica za PR-ovske usluge. "Ne, ni ne znam tko je uopće, što ja znam", dodaje.

Pokušali smo kontaktirati novu predsjednicu Zagrebačkih mažoretkinja, inače suprugu Alena Šćurica, Suzanu.

"Nemojte se ljutiti, ali stvarno ne bih davala nikakve izjave, evo hvala što ste zvali", kazala je. Kada smo pitali je li danas Alen Šćuric radio s njom, prekinula je poziv.

Od gospođe Šćuric tražili smo potvrdu da gospodin Šćuric više nema veze s mažoretkinjama.

'Nisam PR'

"Ja sam svoj posao odradio. Nisam PR, Bože sačuvaj, nisam", kazao je Šćuric, kada smo ga pitali što još radi s Hrvatskom zajednicom oko ovog događaja.

Upitali smo je li završio posao kad su mažoretkinje otišle s pozornice, na što je rekao: "Ne. ja nemam veze s njima. Ja radim ovdje posao koji nema veze sa Zagrebačkim mažoretkinjama. Bog s vama, kakve ja veze s njima imam. Ja sam odradio taj ceremonijal, fotkanje i to sam odradio i tu je moj posao gotov. Sad ću im samo pomoći još oko dodjele medalja", dodao je.

Ipak, na dodjeli medalja nije ga bilo. Pitali smo ostale sudionike znaju li oni koja je uloga Šćurica u organizaciji događaja.

"Nisam primijetio, dakle domaćin je glavni vatrogasni zapovjednik gospodin Slavko Tucaković koji me dočekao na ulazu i cijelo vrijeme u programu sam sa zapovjednikom. Tu je gospodin Sanader i gospodin Gregurić", rekao je ministar branitelja Tomo Medved.

Kada smo ga pitali ne poznaje li gospodina Šćurica, nadovezao se: "Ovo su osobe s kojima ja komuniciram i s kojima sam danas bio u kontaktu".

Podsjetimo, sve je počelo verbalnim napadom Alena Šćurica na mažoretkinje na dočeku rukometaša, kad je Domagoj Duvnjak obranio djevojku. Uslijedio je niz anonimnih svjedočanstava za RTL televiziju, gotovo 70 djevojaka javilo se redakciji RTL-a sa svjedočanstvima.

"Mene je on pitao jel' fukaš kaj, ja sam još uvijek bila maloljetna i rekla sam da ne, da ima vremena. On bi rekao da to nikad nije prerano. On je znao doći iznad nas i krenut rukom kao da će nas udarit, ali svaki put smo se mi odmaknule tako da bi nas onda vjerojatno samo nogom udario", priznala je jedna djevojka.

Optužbe za spolno uznemiravanje

Druga je kazala da je znalo često biti nekih čudnih dodirivanja.

"Mogu potvrditi da je bilo i dernjave i omalovažavanja", dodala je treća.

"Bilo je puno i tračeva i priča o pozivanjima u sjedenju u krilu i neprimjerenim dodirima i štipanjima, ali nije to zapravo trač, to je javna tajna u mažoretkinjama", jedno je od lavine priznanja.

U veljači prošle godine Šćuric je priveden na Županijski sud u Zagrebu. Odbacio je sve optužbe tvrdeći da se radi o nesporazumu.

"Zar stvarno mislite da me već ne bi skinuo neki tata, neka mama me ne bi zatukla ili ubila, da ne bi otišle sve djevojke iz tima, koja perverzija bi bila da netko i sad ostane u timu? Ja najoštrije dakle to odbacujem", tvrdio je u veljači prošle godine Šćuric.

Sud je donio odluku o privremenu mjeru zabrane prilaska djevojkama koje su ga optužile. Više od godinu dana kasnije, istraga je još uvijek u tijeku, optužnica nije podignuta.

Odvjetnici Alena Šćurica za RTL poručuju kako optužnicu od Općinskog državnog odvjetništva još nisu dobili. Upit o istoj, poslali smo Općinskom državnom odvjetništvu.

Dodaju kako nema pravne prepreke da Šćuric bude u blizini mažoretkinja jer je sud donio odluku o privremenoj mjeri zabrane prilaska djevojkama koje su ga optužile, a one više nisu članice mažoretkinja.

Zagrebačka policija ga tereti za 14 kaznenih djela na štetu 11 maloljetnih i punoljetnih djevojaka. Riječ je o povredi prava djeteta i spolnog uznemiravanja.

Više od godinu dana kasnije, istraga o slučaju još uvijek je u tijeku.