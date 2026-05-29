Svećenik iz Dalmacije šokirao objavom, uspavat će psa 'jer je nevjeran': 'Bježi i ždere. Adio Biba'

Svećenik iz Dalmacije Marko Bitanga šokirao je objavom na društvenim mrežama najavivši da će uspavati svog psa Bibu jer je "nevjeran".

Župnik Župe sv. Anastazije Staševica objavio je, pa obrisao poduži post na Facebooku, gdje je objasnio kako njegova kujica Biba ponekad pobjegne, najede se "svega i svačega", pa ima probavne smetnje.

"ODLUČIO SAM - USPAVAT ĆU BIBU

Poznata je pasja vjernost. No, ima pasa koji su nevjerni. Takva je moja Biba. Čim uhvati zgodu, pobjegne u selo. Kod nekoga se naždere svega i svačega, pa se vrati.

Zatim nekoliko dana kuja, povraća i ima problema s probavom. Dođe mi da prokunem sve koji joj daju hranu jer joj čine zlo. Ali neće više. Sutra je vozim u Imotski kod veterinara da je uspava.

Adio, Biba!", pisalo je u sada obrisanoj objavi, koju je prenijela Slobodna Dalmacija, a u kojoj je podijelio fotografiju psa.

Već ranije šokirao

Nije ovo prvi put da izaziva zgražanje javnosti. Isti je portal o njemu pisao 2018. godine kada je nakon 15 godina službe premješten iz Kozica i Zavojana odlukom splitsko-makarskog nadbiskupa u župu svetoga Anastazija.

Tada se pisalo kako je fra Marko u javnosti bio poznat po negiranju "službene" povijesti o skončanju fra Karla Ćuluma, za kojeg su povijesne knjige o komunizmu, i svjedočanstva preživjelih, tvrdili da su ga u svibnju 1943. ubili ustaše.

Antifašisti su mu još 1961. postavili spomen ploču.

Bitanga je tvrdio da su povijesni navodi o ubojstvu Ćuluma falsifikat i da su ga ubili mjesni komunisti.