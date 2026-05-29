SLUŽBENO /

Barcelona izašla iz financijske krize? Iskeširali 80 milijuna eura za Engleza

Barcelona izašla iz financijske krize? Iskeširali 80 milijuna eura za Engleza
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Gordon je ove sezone postigao 17 pogodaka u 46 utakmica za Newcastle

29.5.2026.
22:21
Hina
Španjolski prvak Barcelona službeno je u petak obznanila da je iz Newcastlea u svoje redove dovela 25-godišnjeg Anthonyja Gordona koji je potpisao petogodišnji ugovor.

Barcelona nije objavila financijsku pozadinu ovog transfera, s tim da su engleski mediji i ranije objavljivali da će Katalonci za Gordona platiti 80 milijuna eura plus određene bonuse.

Tijekom sezone čelnici Barcelone su bili itekako zadovoljni Gordonom dok je u tri navrata u Ligi prvaka igrao protiv njih. Gordon je tijekom 12 utakmica u elitnom natjecanju postigao deset pogodaka, a ukupno je za Newcastle u sezoni postigao 17 pogodaka.

Gordon se nalazi na popisu engleskih reprezentativaca za Svjetsko prvenstvo, a tijekom karijere za nacionalnu je momčadi odigrao 17 utakmica uz dva pogotka.

Profesionalnu karijeru je počeo u Evertonu, uz kratku posudbu u Prestonu, dok je igrač Newcastlea bio od 2023. godine.

Anthony GordonNewcastle UnitedFc Barcelona
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
