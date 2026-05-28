Barcelona dogovorila prvi transfer ljeta, pa krenula po mega zvijezdu

Barcelona je nakon osvajanja nove titule odlučila dodati gasa i spremiti momčad kako bi sljedeće sezone konkurirala za Ligu prvaka.

Navodno je transfer Anthonyja Gordona gotovo dogovoren, a sada je momčad s Camp Noua krenula i po ponajveću zvijezdu španjolskog prvenstva – Juliána Álvareza. Klub iz Katalonije je još prije nekoliko mjeseci započeo s ispitivanjem terena oko Álvareza i interes ostaje nepromijenjen, navodi Marca.

Kako navodi taj poznati portal, želja Álvareza da obuče plavo-crveni dres bit će ključna u pregovorima koje je sportski direktor Barcelone Deco već neslužbeno započeo.

No, dovođenje Argentinca svakako neće biti lako budući da Madriđani za svoj dragulj traže najmanje 150 milijuna eura, što će Barcelona teško platiti.