TRAŽENA ROBA

Barcelona dogovorila prvi transfer ljeta, pa krenula po mega zvijezdu

Foto: Dennis Agyeman/Shutterstock Editorial/Profimedia

Dovođenje Argentinca svakako neće biti lako budući da Madriđani za svoj dragulj traže najmanje 150 milijuna eura

28.5.2026.
12:49
Sportski.net
Barcelona je nakon osvajanja nove titule odlučila dodati gasa i spremiti momčad kako bi sljedeće sezone konkurirala za Ligu prvaka.

Navodno je transfer Anthonyja Gordona gotovo dogovoren, a sada je momčad s Camp Noua krenula i po ponajveću zvijezdu španjolskog prvenstva – Juliána Álvareza. Klub iz Katalonije je još prije nekoliko mjeseci započeo s ispitivanjem terena oko Álvareza i interes ostaje nepromijenjen, navodi Marca.

Kako navodi taj poznati portal, želja Álvareza da obuče plavo-crveni dres bit će ključna u pregovorima koje je sportski direktor Barcelone Deco već neslužbeno započeo.

No, dovođenje Argentinca svakako neće biti lako budući da Madriđani za svoj dragulj traže najmanje 150 milijuna eura, što će Barcelona teško platiti.

Julian AlvarezAtletico MadridFc BarcelonaAnthony Gordon
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
