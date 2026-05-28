Kakva večer! Littler slavi naslov Premier lige nakon tri epska meča koja su se lomila do kraja

Strašnu pikado večer smo gledali iz Londona u Premier ligi! Pikado Premier liga, jedno od najprestižnijih pikado natjecanja u četvrtak je imalo svoju finalnu večer, odnosno Final Four. Sve ste mogli gledati na platformi Voyo na kanalu Zonasport.

Na nju su se plasirala najbolja četvorica iz ove sezone Premier lige, Luke Littler, Gerwyn Price, Luke Humphries i Johnny Clayton. Pobjedu i naslov osvajača Premier lige za 2026. odnio je Luke Littler nakon nevjerojatnog finala i došao je do svoje druge titule u ovom natjecanju. Sva tri meča išla su u odlučujući leg tako da napetost nije mogla biti veća.

Price umalo došao do senzacije

U prvom polufinalu Luke Littler pobijedio je Gerwyna Pricea. U meču koji je obilovao preokretima i vrhunskim potezima, devetnaestogodišnja senzacija izdržala je nevjerojatan povratak velškog asa i osigurala priliku za borbu za svoju drugu titulu. Publika je u rasprodanoj O2 Areni svjedočila trileru koji će se dugo pamtiti.

Littler, koji je kao prvoplasirani igrač ušao u završnicu Premier lige, otvorio je meč izuzetno snažno, pogodivši 180 u prvom bacanju. Brzo je nametnuo svoj ritam i gradio prednost, ostavljajući Pricea u potrazi za formom. Englez je djelovao nezaustavljivo, pogađao je visoke izlaze i nemilosrdno kažnjavao svaku Priceovu pogrešku. Pri rezultatu 8-4, činilo se da je meč praktički odlučen i da Littler sigurno korača prema finalu. Njegova smirenost sugerirala je da povratka za Velšanina nema.

No, tada je Gerwyn Price pokazao zašto nosi nadimak 'The Iceman' i zašto je jedan od najvećih boraca u svijetu pikada. Suočen s eliminacijom, Velšanin je počeo igrati svoj najbolji pikado. Smireno je smanjivao zaostatak leg po leg, a pritisak je prebacio na mladog Littlera. Ključni trenutak dogodio se kada je Price izveo spektakularan izlaz od 124 na duplo 11 kako bi oduzeo servis Littleru. Taj potez podigao je dvoranu na noge i potpuno promijenio dinamiku meča. Price je nastavio s nevjerojatnom serijom, propustivši za dlaku još jedan izlaz od 124 na centru, ali je usprkos tome osvojio četiri lega zaredom i poravnao na 9-9, odvodeći polufinale u odlučujući leg.

Littler, koji je imao ključnu prednost početnog bacanja, nije dopustio da ga Priceov povratak poljulja. Iako je pritisak bio ogroman, dvostruki svjetski prvak pokazao je zrelost daleko iznad svojih godina. Započeo je odlučujući leg snažno i postavio si dobru poziciju za izlaz. Dok je Price počeo pokazivati znakove umora nakon herojskog napora, Littler je preuzeo potpunu kontrolu. Smireno je pogodio ključni duplo 16 i time zaključio jedan od najdramatičnijih mečeva sezone, spriječivši ono što bi bio jedan od najvećih preokreta u povijesti Premier lige.

Clayton namučio Humphriesa

Luke Humphries u drugom je polufinalu izbacio Johnnyja Claytona. Dvoboj je od samog početka bio iznimno izjednačen, s igračima koji su se izmjenjivali u vodstvu. Clayton, koji je u doigravanje ušao kao drugoplasirani nakon fantastičnog ligaškog dijela sezone, tražio je put do svog drugog finala nakon trijumfa 2021. godine. S druge strane, Humphries je u završnicu stigao s velikim zamahom, pronašavši vrhunsku formu u ključnom trenutku sezone. Ključni trenutak dogodio se pri rezultatu 9-9. Clayton je imao priliku za pobjedu, ostavivši si izlaz 121, no ruka mu je zadrhtala. Promašaj je nemilosrdno kaznio Humphries, koji je zadržao mirnoću, počistio svoju metu i osigurao pobjedu u odlučujućoj igri, ostavivši Velšanina bez prilike za popravak.

Pobjeda Humphriesa tim je veća jer je stigla protiv protivnika koji ga je nadigravao tijekom većeg dijela sezone. Prije ovog polufinalnog dvoboja u O2 Areni, Clayton je vodio s 3-1 u međusobnim premierligaškim okršajima u 2026. godini. Posebno se pamti njihovo finale šeste večeri u Nottinghamu, gdje je Velšanin deklasirao Humphriesa rezultatom 6-1 unatoč igranju s ozljedom. Clayton je bio jedno od najvećih iznenađenja sezone, osiguravši čak četiri pobjede na pojedinačnim večerima i konstantno je bio pri vrhu poretka. Humphries je, s druge strane, nakon sporijeg starta, pokazao zašto je svjetski broj dva i jedini igrač koji je ligaški dio natjecanja završio s prosjekom bacanja iznad 100.

Finale između dva Lukea napeto do samoga kraja

Finale je ponudilo sve ono što pikado čini jednim od najuzbudljivijih sportova: nevjerojatne preokrete, vrhunsku preciznost i opipljivu napetost. Meč je otišao do samog kraja, u odlučujući 21. leg, gdje je Littler pokazao zašto ga smatraju generacijskim talentom. Rezultat 11-10 savršeno oslikava izjednačenost dvoboja u kojem nijedan igrač nije uspio ostvariti značajniju prednost. Bio je to vrhunac sezone u kojoj su se često susretali u napetim mečevima, poput finala večeri u Leedsu i Aberdeenu gdje su odlučivale nijanse.

Pobjeda ima posebnu težinu za Littlera jer predstavlja iskupljenje za prošlogodišnji poraz u finalu, kada je Humphries bio bolji i spriječio ga u obrani naslova osvojenog 2024. godine. Tenzije su dosegle vrhunac tijekom meča kada je Littler promašio izlaz za devet-darter, savršeni leg, što je moglo psihološki uzdrmati i iskusnije igrače. No, tinejdžer je ostao nevjerojatno miran. Nedugo zatim, ne samo da se oporavio, već je Humphriesu oduzeo servis s impresivnim 10-darterom, što se pokazalo jednim od ključnih trenutaka meča.

Ovim trijumfom Littler je potvrdio svoju dominaciju u sezoni u kojoj je izjednačio rekord sa šest osvojenih večeri regularnog dijela natjecanja i uzeo nagradu od više od 400 tisuća eura.