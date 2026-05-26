FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PIKADO /

Evo kada i gdje gledati uzbudljivu završnicu prestižnog turnira

Evo kada i gdje gledati uzbudljivu završnicu prestižnog turnira
×
Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Prvi polufinalni meč između Littlera i Pricea igra se 28. svibnja u 20:10, dok Clayton i Humphries igraju sat vremena kasnije

26.5.2026.
22:48
Antonela Ištvan
IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Nakon šesnaest iscrpljujućih tjedana, tisuća bačenih strelica i putovanja diljem Europe, najprestižnije pikado natjecanje, BetMGM Premier League, približava se svom vrhuncu.

Osam najboljih svjetskih igrača započelo je ovu maratonsku sezonu u veljači, no samo su četvorica preživjela nemilosrdnu ligašku fazu. To su Luke Littler, Jonny Clayton, Gerwyn Price i Luke Humphries. Njih četvorica borit će se za naslov prvaka koji, osim prestiža, donosi i više od 400 tisuća eura.

U prvom polufinalu, koje se igra na deset dobivenih legova, vodeći na ljestvici Luke Littler suočit će se s četvrtoplasiranim Gerwynom Priceom. U drugom polufinalnom okršaju snage će odmjeriti drugoplasirani Jonny Clayton i branitelj naslova Luke Humphries. Pobjednici tih dvoboja borit će se za konačnu slavu u finalu koje se igra na jedanaest dobivenih legova, a vi ćete sve to moći pratiti na našoj platformi VOYO.

Prvi polufinalni meč između Littlera i Pricea igra se 28. svibnja u 20:10, dok Clayton i Humphries igraju sat vremena kasnije. Finale slijedi odmah nakon završetka polufinalnih susreta.

Pikado
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike