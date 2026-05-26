Evo kada i gdje gledati uzbudljivu završnicu prestižnog turnira

Nakon šesnaest iscrpljujućih tjedana, tisuća bačenih strelica i putovanja diljem Europe, najprestižnije pikado natjecanje, BetMGM Premier League, približava se svom vrhuncu.

Osam najboljih svjetskih igrača započelo je ovu maratonsku sezonu u veljači, no samo su četvorica preživjela nemilosrdnu ligašku fazu. To su Luke Littler, Jonny Clayton, Gerwyn Price i Luke Humphries. Njih četvorica borit će se za naslov prvaka koji, osim prestiža, donosi i više od 400 tisuća eura.

U prvom polufinalu, koje se igra na deset dobivenih legova, vodeći na ljestvici Luke Littler suočit će se s četvrtoplasiranim Gerwynom Priceom. U drugom polufinalnom okršaju snage će odmjeriti drugoplasirani Jonny Clayton i branitelj naslova Luke Humphries. Pobjednici tih dvoboja borit će se za konačnu slavu u finalu koje se igra na jedanaest dobivenih legova, a vi ćete sve to moći pratiti na našoj platformi VOYO.

Prvi polufinalni meč između Littlera i Pricea igra se 28. svibnja u 20:10, dok Clayton i Humphries igraju sat vremena kasnije. Finale slijedi odmah nakon završetka polufinalnih susreta.