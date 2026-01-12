Čudesni Littler pomiče granice: Zarađivat će kao nitko u povijesti

Luke Littler niže uspjeh za uspjehom pred pikado pločom i daleko od nje. 18-godišnjak je početkom ovog mjeseca osvojio drugi naslov svjetskog prvaka u nizu, a sada je opet pomaknuo granice.

Naime, potpisao je najveći sponzorski ugovor u povijesti pikada, piše The Sun. S Target Dartsom je potpisao ugovor na deset godina vrijedan 20 milijuna funti! Temeljit će se na potencijalnoj zaradi i bonusima, kao i na postotku prodaje proizvoda i opreme ljubiteljima Arrowsa.

To odražava Littlerova izvanredna postignuća u pikadu, koja su mu omogućila da osvoji deset PDC TV velikih turnira i zaradi više od 3 milijuna funti nagradnog fonda tijekom 25 mjeseci.

Target Darts je uvelike profitirao od Littlerovog uspona, prodajući magnetske pikado ploče s njegovim likom za djecu, opremu za pikado i replike ljubičasto-žutih majica.

Predsjednik Targeta, Garry Plummer, rekao je: „Upoznao sam Lukea na kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo mladih BDO-a kada je imao 12 godina.

„I tog dana ga je otac pitao bismo li ga sponzorirali. Nikada nismo uzeli nekoga tako mladog, ali vidio sam nešto posebno u njemu i bilo je lako reći da.“

