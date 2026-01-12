FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JOŠ MU NIJE NITI 19 /

Čudesni Littler pomiče granice: Zarađivat će kao nitko u povijesti

Čudesni Littler pomiče granice: Zarađivat će kao nitko u povijesti
×
Foto: John Walton/pa Images/profimedia

Target Darts je uvelike profitirao od Littlerovog uspona

12.1.2026.
9:55
Sportski.net
John Walton/pa Images/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Luke Littler niže uspjeh za uspjehom pred pikado pločom i daleko od nje. 18-godišnjak je početkom ovog mjeseca osvojio drugi naslov svjetskog prvaka u nizu, a sada je opet pomaknuo granice.

Naime, potpisao je najveći sponzorski ugovor u povijesti pikada, piše The Sun. S Target Dartsom je potpisao ugovor na deset godina vrijedan 20 milijuna funti! Temeljit će se na potencijalnoj zaradi i bonusima, kao i na postotku prodaje proizvoda i opreme ljubiteljima Arrowsa.

Sve o pikadu čitajte na portalu Net.hr.

To odražava Littlerova izvanredna postignuća u pikadu, koja su mu omogućila da osvoji deset PDC TV velikih turnira i zaradi više od 3 milijuna funti nagradnog fonda tijekom 25 mjeseci.

Target Darts je uvelike profitirao od Littlerovog uspona, prodajući magnetske pikado ploče s njegovim likom za djecu, opremu za pikado i replike ljubičasto-žutih majica.

Predsjednik Targeta, Garry Plummer, rekao je: „Upoznao sam Lukea na kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo mladih BDO-a kada je imao 12 godina.

„I tog dana ga je otac pitao bismo li ga sponzorirali. Nikada nismo uzeli nekoga tako mladog, ali vidio sam nešto posebno u njemu i bilo je lako reći da.“

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska sanja novi rukometni uspjeh: 'Ovo će biti najveći izazov'

PikadoTarget
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
JOŠ MU NIJE NITI 19 /
Čudesni Littler pomiče granice: Zarađivat će kao nitko u povijesti