ŠMEKERSKI /

18-godišnji svjetski prvak cijeli nagradni fond potrošio na luksuznu vilu i odmah je poklonio

18-godišnji svjetski prvak cijeli nagradni fond potrošio na luksuznu vilu i odmah je poklonio
Foto: Wayne Tuckwell/afp/profimedia

Kupnja označava dramatičnu nadogradnju u odnosu na bivšu obiteljsku kuću

8.1.2026.
17:06
Sportski.net
Wayne Tuckwell/afp/profimedia
Luke Littler prošloga je vikenda obranio naslov svjetskog prvaka u pikadu, a rekordnu nagradu od milijun funti već je potrošio. 

Daily Mail piše kako si je 18-godišnjak priuštio luksuznu vilu vrijednu milijun funti u gradu u kojem je rođen, Warringtonu. Međutim, vilu nije kupio sebi već majci i ocu. Agenti za nekretnine opisuju njegovu novu kuću na kutnoj parceli kao 'zapanjujuću proširenu obiteljsku kuću', koja se može pohvaliti vrhunskim značajkama, uključujući hidromasažnu kadu, solarne panele i ogromnu kuhinju otvorenog plana dizajniranu za zabavu.

Sve o pikadu čitajte na portalu Net.hr.

Kupnja označava dramatičnu nadogradnju u odnosu na bivšu obiteljsku kuću s dvije spavaće sobe u nizu u gradu vrijednu 180.000 funti, što naglašava koliko se brzo Littlerov život promijenio otkako je u dobi od 16 godina ušao u vrh pikado svijeta.

Fotografije Littlerove nove vile pogledajte OVDJE.

Littler već ima više od 2 milijuna funti zarađeno od nagradnog fonda u dvije godine na profesionalnoj sceni, uz unosne sponzorske ugovore i zaradu u Premier ligi.

