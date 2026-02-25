Studentici (20) zbog rijetke bolesti ispadaju zubi: 'Osjećam se jadno i poniženo'

Shrvana studentica priznala je kako se više ne osjeća lijepom nakon što su joj zubi, zbog rijetke kronične bolesti od koje boluje, počeli ispadati. Zbog toga se suočila s okrutnim i netočnim optužbama da je bivša ovisnica o drogama ili osoba koja jednostavno ne pere zube.

Elouise Harris (20) ispričala je kako joj je samopouzdanje potpuno uništeno te se osjeća "jadno" i previše poniženo da bi se družila s drugima.

'Samopouzdanje mi se potpuno srozalo'

Opisujući kako se osjeća, Elouise je otkrila dubinu svog očaja.

"Moje samopouzdanje potpuno se srozalo. Mislim da se nisam osjećala lijepom otkad je sve počelo. Zbog gubitka zubi ne samo da mrzim kako se smijem i govorim, nego ne mogu ni pravilno jesti. Zbog toga sam izgubila više od deset kilograma", rekla je.

"Stalno izgledam blijedo i mršavo. Kosa mi se jako stanjila jer sam pod velikim stresom. Iskreno, mislim da nikad prije nisam bila ovoliko jadna", dodala je u razgovoru za Daily Star.

Život s rijetkom bolesti

Elouise, koja studira izvedbenu i digitalnu umjetnost u Leedsu, dijagnosticiran je sindrom posturalne ortostatske tahikardije (POTS) kada je imala samo 12 godina. Riječ je o stanju koje uzrokuje nagli porast broja otkucaja srca pri promjeni položaja tijela. Opisala je kako se stalno osjeća slabo, a simptomi uključuju ekstremni umor, nesvjesticu i napadaje.

Iako su joj simptomi bili podnošljivi kada je upisala fakultet, u posljednjih devet mjeseci njezino autoimuno stanje drastično se pogoršalo.

"Sada sam praktički vezana za krevet. Više ga uopće ne napuštam, što znači da sam studij morala u potpunosti prebaciti na online nastavu. Moj partner, koji srećom živi sa mnom, postao je moj neslužbeni njegovatelj. Osnovne stvari poput kuhanja obroka ili tuširanja više ne mogu obavljati sama jer mi srce stalno ubrzano radi i padam u nesvijest", ispričala je.

Najgori simptom je gubitak zubi

Ipak, simptom koji joj je slomio srce jest gubitak zubi, koji je počeo u kolovozu prošle godine. Prvi zub ispao joj je u studenom, a drugi samo nekoliko tjedana kasnije. Sada su joj rekli da može očekivati ispadanje još dva prednja zuba u narednim tjednima.

"Ono što je posebno ponižavajuće jest da čak i na službenim letcima koje dobivam od stomatologa, kao i u svim prikazima ljudi kojima nedostaju zubi, uvijek su prikazani stariji ljudi. Nema ništa loše u tome, ali nigdje nema prikaza mladih osoba s tim problemom, iako je kod ljudi s POTS-om gubitak zubi prilično česta pojava", objasnila je.

Kada su joj zubi počeli ispadati, Elouise nije ni znala da je to jedan od simptoma njezine bolesti te se odmah suočila s osudom vršnjaka.

"Svi su me pitali jesam li udarila glavom ili imam li problema s higijenom. To je bilo prilično ponižavajuće. Imala sam nekoliko incidenata na fakultetu gdje su se ljudi šalili na moj račun govoreći: 'Ti si bivša ovisnica' ili 'Mora da pušiš jako puno cigareta', a neki su me otvoreno pitali zar ne perem zube", rekla je.

'Želim ponovno živjeti normalan život'

Elouise sada očajnički želi ukloniti preostale klimave zube i zamijeniti ih stabilnim implantatima, pa skuplja novac i traži donacije.

Na pitanje što bi joj implantati značili, emotivno je odgovorila: "O, Bože... To je jedina stvar do koje mi je najviše stalo. Kad sredim zube, vratit ću svoj život! Ponovno ću moći jesti i uzimati lijekove. Već četiri mjeseca ne mogu uzimati lijekove protiv bolova za svoju kroničnu bolest jer mi stvaraju rupe u želucu. Jednostavno ne mogu".

"Ponovno ću moći spavati, moći ću izlaziti iz kuće, sve će jednostavno biti bolje. Želim ponovno živjeti normalan život", zaključila je Elouise.

