Kokain u urinu djevojčice (3) iz Velike Gorice: Otkrivena pozadina šokantnog slučaja

Majka iz jednog prigradskog zagrebačkog naselja našla se na meti istražitelja, koji za nju traže šest mjeseci zatvora zbog grube povrede djetetovih prava.

Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici protiv nje je podignulo optužnicu u slučaju koji je dobio šokantan preokret.

Naime, rutinski test na drogu na radnom mjestu 25-godišnjakinje pokazao je pozitivan rezultat. No, šok je uslijedio kada se saznalo da urin nije bio njezin, nego od njezine trogodišnje kćeri, prenosi Jutarnji list.

Majka je prethodno konzumirala kokain i, u strahu od pozitivnog testa, zamijenila urin s onim koji pripada njezinoj kćeri.

Sama prijavila kćer

Vjeruje se da je dijete očito našlo majčinu drogu i konzumiralo ju na zasad neutvrđen način.

Nakon što je istina izašla na vidjelo, majka je sama pozvala policiju i prijavila svoju kćer, stoji u optužnici.

Majka se branila da je drogu nabavila jer je bila pod stresom od nasilnog supruga. Rekla je da joj je žao zbog svega i da joj nije kasno kako je dijete došlo do droge jer to inače ne radi pred djecom.

Tužiteljstvo za nju traži kaznu od godine i dva mjeseca, i to tako da u zatvoru provede šest mjeseci, a da se 8 mjeseci preinači u djelomičnu uvjetnu osudu s rokom kušnje od četiri godine.

