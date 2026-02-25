FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STRAŠNA TRAGEDIJA /

Ženi koja se liječila u pulskoj bolnici donio drogu: Umrla je...

Ženi koja se liječila u pulskoj bolnici donio drogu: Umrla je...
×
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Istragom je policija otkrila da joj je 53-godišnjak u srpnju, dok je bila na liječenju, donio metadon i amfetamin koje je žena konzumirala pa preminula

25.2.2026.
10:42
Dunja Stanković
Srecko Niketic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pulska policija privela je u srijedu muškarca zbog sumnje da je ženi, koja je bila na liječenju u pulskoj bolnici, donio drogu nakon čega je preminula. 

Pedesettrogodišnjaka se sumnjiči za kazneno djelo omogućavanja trošenja droga. 

Nesretna žena (47) preminula je 15. srpnja prošle godine u pulskoj bolnici. Obdukcija je pokazala da je kobno bilo trovanje opijatima. 

Istragom je policija otkrila da joj je 53-godišnjak u srpnju, dok je bila na liječenju, donio metadon i amfetamin koje je žena konzumirala pa preminula. 

Osumnjičeni je po dovršetku kriminalističkog istraživanja, danas u jutarnjim satima, priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, uz kaznenu prijavu koju će podnijeti nadležnom državnom odvjetništvu.

POGLEDAJTE VIDEO: Biste li kupili auto u kojem se krijumčarila droga i migranti? A za 150 eura?

PulaBolnicaDroga
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx