Ženi koja se liječila u pulskoj bolnici donio drogu: Umrla je...

Pulska policija privela je u srijedu muškarca zbog sumnje da je ženi, koja je bila na liječenju u pulskoj bolnici, donio drogu nakon čega je preminula.

Pedesettrogodišnjaka se sumnjiči za kazneno djelo omogućavanja trošenja droga.

Nesretna žena (47) preminula je 15. srpnja prošle godine u pulskoj bolnici. Obdukcija je pokazala da je kobno bilo trovanje opijatima.

Istragom je policija otkrila da joj je 53-godišnjak u srpnju, dok je bila na liječenju, donio metadon i amfetamin koje je žena konzumirala pa preminula.

Osumnjičeni je po dovršetku kriminalističkog istraživanja, danas u jutarnjim satima, priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, uz kaznenu prijavu koju će podnijeti nadležnom državnom odvjetništvu.

