Formula 1 za Dan žena u Australiji pripremila simboličan poklon ženama koje mijenjaju sport

Formula 1 ove je godine na Velikoj nagradi Australije odlučila obilježiti Međunarodni dan žena na poseban način. Na kultnoj stazi Albert Park šesta krivina od sada nosi ime dviju žena koje danas aktivno oblikuju vrh elitnog motosporta.

Riječ je o Lauri Mueller i Hannah Schmitz, prvim ženama u povijesti Formule 1 po kojima je nazvan jedan zavoj na službenoj stazi. Odluka je donesena u sklopu inicijative „In Her Corner“, projekta koji zajednički provode Engineers Australia i Australian Grand Prix Corporation s ciljem poticanja djevojaka i mladih na karijeru u inženjerstvu i STEM području.

Laura Mueller ispisala je povijest početkom sezone 2025. postavši prva stalna ženska trkaća inženjerka u Formuli 1. U momčadi Haas surađuje s Estebanom Oconom, koji je njezin rad opisao kao impresivan i izuzetno profesionalan. Njezin uspon u svijetu koji je desetljećima bio rezerviran gotovo isključivo za muškarce mnogima je inspiracija.

S druge strane, Hannah Schmitz već godinama povlači strateške poteze u Red Bullu. U momčadi je od 2009., a kroz različite uloge napredovala je do pozicije glavne strateginje. Njezine odluke tijekom sezona 2022. i 2023. često su bile ključne za pobjede i postolja, a jedna je od rijetkih žena, tek njih jedanaest, koje su se popele na pobjedničko postolje kako bi preuzele konstruktorski trofej.

Za obje je ovo priznanje više od časti. Mueller ističe kako je važno naglasiti postignuća žena u inženjerstvu i pokazati mladima da je taj svijet dostupan svima. Schmitz pak naglašava koliko je važno pronaći posao koji voliš te koliko su joj podrška i ohrabrenje profesora u školskim danima otvorili vrata prema inženjerstvu.

Šesta krivina u Melbourneu od sada nosi imena koja možda ne stoje na kacigi, ali stoje iza strategija, odluka i sekundi koje odlučuju pobjednika.

