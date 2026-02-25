Prvi čovjek Formule 1 zagolicao maštu fanova: Vraća li se legendarna staza na kalendar?

Dok se kalendar Formule 1 puni do posljednjeg mjesta, iz vrha sporta stižu naznake da bi se jedna dobro poznata adresa mogla vratiti u elitno društvo. Prvi čovjek Formule 1, Stefano Domenicali, dao je naslutiti kako bi se već 2027. godine na rasporedu ponovno mogao naći Istanbul.

Legendarni Istanbul Park posljednji je put ugostio utrku 2021. godine, kada je po kišnim uvjetima slavio Valtteri Bottas. Od debija 2005. godine ondje je održano ukupno devet Velikih nagrada, a staza s 14 zavoja ostala je zapamćena kao jedna od vozački najzahtjevnijih.

Iako ugovor još nije službeno potvrđen, Domenicali je tijekom testiranja u Bahreinu poručio: “Pratite situaciju s Turskom.” Time je praktički potvrdio da se ozbiljno radi na povratku.

Kalendar je već sada popunjen do granica, s maksimalnih 24 utrke. Ulazak Madrida ove godine s polutrajnim uličnim projektom, povratak Portugala na dvogodišnji ugovor te rotacija Barcelone i Spa-Francorchampsa do 2032. godine dodatno su zakomplicirali raspored.

Budući da će utrka u Zandvoortu otpasti nakon ove sezone, otvorio se prostor za 2027., a čini se da je Turska trenutačno u najboljoj poziciji.

Domenicali je pritom odbacio kritike o “previše uličnih utrka”, naglasivši kako su nove destinacije klasične trkaće staze s bogatom tradicijom.

Dok se Istanbul približava povratku, nade Afrike ponovno su odgođene. Povratak Formule 1 na kontinent, koji je posljednji put bio domaćin 1993. na stazi Kyalami Circuit, i dalje ostaje dugoročni projekt.

Unatoč ambicijama južnoafričkih vlasti i planovima modernizacije Kyalamija na FIA-inu Grade 1 razinu, jasno je da prije 2029. nema realne šanse za realizaciju. Razlog su postojeći dugoročni ugovori i ograničenje na 24 utrke godišnje.

