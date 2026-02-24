Drama na ulicama San Francisca: Red Bull planirao spektakl, a onda je bolid planuo pred mnoštvom

Neugodna scena obilježila je promotivni događaj Red Bulla uoči nove sezone Formule 1. Tijekom atraktivnog “showruna” na ulicama San Francisca prošlog vikenda, japanski vozač Yuki Tsunoda morao je naglo prekinuti nastup nakon što se na njegovom bolidu pojavio dim.

Tsunoda je pred tisućama okupljenih navijača izvodio popularne “donutse”, okrećući bolid na gradskim ulicama u sklopu prve od tri promotivne manifestacije kojima Red Bull Racing najavljuje novu sezonu. No spektakl je ubrzo dobio neželjeni zaplet.

Dok je japanski vozač završavao seriju trikova, iz stražnjeg dijela bolida počeo je izlaziti dim. Situacija je u nekoliko trenutaka postala ozbiljna, zbog čega je 25-godišnjak morao napustiti kokpit prije nego što je došlo do većeg incidenta.

Tsunoda, koji je predviđen kao rezervni i testni vozač Red Bulla za sezonu 2026., u San Franciscu je demonstrirao jedan od starijih bolida momčadi. Snimke incidenta vrlo brzo su se proširile društvenim mrežama, a na njima se vidi trenutak kada se promotivni nastup pretvara u potencijalno opasnu situaciju.

Srećom, sve je završilo bez ozljeda, a organizatori su ubrzo stavili situaciju pod kontrolu. Ipak, promotivna večer koja je trebala biti čista zabava dobila je neočekivanu dozu drame.

